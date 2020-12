Olimpija je v Stožicah v velikem slogu dobila atraktiven derbi proti Mariboru in štiri kroge pred začetkom zimskega premora zaostrila boj za jesenskega prvaka. Ljubljančanom sta zmago prinesla Ivanović in Vombergar, ki veljata za udarni napadalni dvojec v ligi. Maribor ostaja na prvem mestu s točko prednosti pred Olimpijo, zelo blizu vrha sta tudi Mura in Koper.

V Stožicah je že v dopoldanskih urah stekla organizirana akcija, da so delavci s plugom in lopatami očistili sneg z igrišča, ki je bilo glede na vremenske razmere v zelo solidnem stanju. Ko sta moštvi prispeli iz garderobe, je predsednik Olimpije Milan Mandarić mariborskemu direktorju Bojanu Banu podaril simbolično darilo – plaketo z obema dresoma – in tako čestital vijoličnim za šestdesetletnico obstoja kluba izpod Kalvarije.

V prvem polčasu je bila boljša Olimpija, ki si je pripravila več priložnosti in ohranjala visok ritem, s katerim je utrujala Mariborčane. Ljubljanski trener Dino Skender je bil ves čas na nogah in zelo glasno spodbujal svoje igralce k agresivni igri. Po vodstvu Olimpije je zadišalo v devetnajsti minuti, a je vratar Jug s konicami prstov preusmeril projektil Ivanovića v prečko. Srbski nogometaš je kmalu zatem dobil novo priložnost in po uspešni akciji najprej preigral Juga, nato pa zatresel prazno mrežo. Maribor se je po zaostanku znašel v škripcih in izgubil igro, Olimpija pa bi pobudo lahko kronala z drugim golom, a so se vijolični oddahnili, ko je žoga po preigravanju in strelu Kvesića zletela za las mimo vratnice.

Trener Maribora Mauro Camoranesi je ob polčasu posegel po zamenjavi in vezista Cretuja zamenjal z napadalcem Matkom. Gostje so odločneje krenili proti golu Olimpije, ki je trpela v obrambi in prežala na protinapade. Ko je gol Maribora visel v zraku, so Ljubljančani presenetili nasprotnika in izpeljali zmagovito akcijo za povišanje vodstva. Andrejašič je pobegnil po desni strani, podal do Ivanovića, vratar Jug pa je žogo odbil do Vombergarja, ki je zaključil za 2:0. Olimpija je do konca tekme zaprla vse poti do gola in derbi zaključila z nedotaknjeno mrežo. Maribor se je pritoževal, ker ni dobil enajstmetrovke po prekršku Koruna nad Matkom, a to ni pomagalo, da bi se gostje izognili prvemu porazu po petih zaporednih zmagah.