Po sredinem večeru v ligi prvakov imamo novega udeleženca izločilnih bojev. To je Borussia iz Dortmunda, ki si je napredovanje priigrala z remijem proti Laziu. Osmino finala si je tako zagotovilo že devet klubov, sedem pa jih bo znanih po zadnjem krogu skupinskega dela. Posebej zanimivo bo v skupini H, kjer imajo Manchester United, PSG in Leipzig vsi po devet točk. Junak sredinega večera je bil francoski napadalec pri Chelseaju Olivier Giroud, ki je pri zmagi s 4:0 proti Sevilli zabil vse štiri gole.

Špansko in angleško moštvo sta si napredovanje v osmino finala zagotovili že po štirih krogih, tako da je bil obračun v petem bolj stvar prestiža in boja za prvo mesto v skupini E. Prvi obračun v Londonu se je končal z izidom 0:0, v sredinem pa je imel svoj šov francoski napadalec pri Chelseaju Olivier Giroud, ki je zabil kar štiri gole. »Izjemna predstava Olivierja. In ne le to, prvi trije goli so bili izjemno kakovostni, nato pa še uspešno izvedena enajstmetrovka. Pred koncem sem ga poklical z igrišča, da je prejel zaslužen stoječi aplavz vseh v klubu. Gre za izjemnega nogometaša in človeka,« je svojega napadalca pohvalil trener Frank Lampard. Giroud je tako postal četrti nogometaš z več kot 30 leti, ki je v ligi prvakov zabil štiri gole, hkrati pa je s 34 leti in 67 dnevi tudi najstarejši. Pred njim je ta naziv v rokah držal Josip Iličić (32 let in 41 dni), na seznamu pa sta še Zlatan Ibrahimović (32 let in 20 dni) ter Robert Lewandowski (31 let in 97 dni).

Od Slovencev je vso tekmo odigral Miha Blažič, ki je s Ferencvarošem klonil proti Barceloni z 0:3. Benjamin Verbič je proti Juventusu na zelenici preživel 72 minut, njegov Dinamo Kijev pa je klonil z 0:3 proti Juventusu. Uspešen je bil Kevin Kampl, ki je bil s 4:3 s soigralci pri Leipzigu boljši od Bašakšehirja. Kampl je igral v prvem polčasu.