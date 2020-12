Novinarka v pokoju Lada Zei že tri leta na Vodnikovi domačiji organizira glasno branje za starejše. V času epidemije je morala skupina opustiti srečanja. A ne za dolgo. Lada Zei se je kmalu po omejitvi gibanja odločila, da bodo večinoma starejše bralke brale prek spleta. To je s seboj prineslo nekatere specifike, tudi to, da so se jim pridružili ljudje iz drugih delov Slovenije, ki sicer ne bi prišli v Šiško. »Ko smo se preselili na splet, so se nenadoma pojavili novi člani, v glavnem članice, ki ne živijo v Ljubljani,« je dejala in dodala, da so se glasnemu branju pridružili ljudje iz Kotelj, Kamnika, Celja, Vrhnike…

Berejo dobre knjige

Tudi vsebinsko so dogodki zdaj nekoliko drugačni. Prej je Lada Zei na vsako srečanje prinesla knjigo, jo označila z listki, nato pa je vsakdo iz skupine prebral določen del. Zdaj to ni več mogoče, zato so bolj angažirane ostale udeleženke. »Ker si knjige ne moremo več podajati, vsaka udeleženka prebere, kar sama izbere. Poiščejo podatke o avtorju in se zelo posvetijo temu, kaj bodo predstavile. Vse hodijo v knjižnico in večina jih ima pametne telefone,« je dejala in dodala, da jih skuša spodbujati, naj glasno berejo tudi doma in skušajo razumeti, kaj berejo. Kot pravi, je dokazano, da z uporabo glasilk možganska skorja dobi več kisika, posledica pa da je več možganske aktivnosti in manj demence.

Pomembno pa ni le, da berejo na glas, ampak tudi, kaj berejo. »Študirala sem primerjalno književnost in vedno sem bila prepričana, da je na svetu preveč dobrih knjig, da bi brali slabe. Izbiramo dobre, zanimive knjige,« je dejala in dodala, da je pomembno tudi, da berejo počasi. Za vzor je dala branje Borisa A. Novaka. Brale so vse tri knjige njegovega epa Vrata nepovrata in skušale brati podobno kot on. »Na podelitvi Prešernovih nagrad je bral tako počasi, da so ti njegove besede prodrle v možgane. Ugotovila sem, da je to delal namenoma, da bi ljudje razumeli. Res je zaradi tega prebral količinsko manj, a je prebral tako, da so vsi, ki so poslušali, razumeli,« je razložila, kako se trudijo brati tudi same. Na srečanjih so brale knjige številnih avtorjev, na primer Boba Dylana, Tiziana Terzanija, Antonije Bernard, Eve Mahkovic in Eve Mlinar, J. R. R. Tolkiena, Borisa Kolarja, Gabriela Garcie Marqueza itn., začele pa so s knjigo Ashton Applewhite Lepota let. In to s posebnim razlogom.