Projekt »Pripelji se v Planico in poglej« bo moral počakati na morebitno drugo priložnost. »Odločitev je bila sprejeta na podlagi veljavnih ukrepov Vlade RS za omejitev in obvladovanje koronavirusne bolezni in z obžalovanjem, saj so v Planici gledalci tisti, ki dogodku dajejo potrebno vzdušje in čarobnost. Seveda pa je razumljivo, da je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za zdravje vseh. Planica kljub temu ostaja največji slovenski športni praznik,« so zapisali.

Neposredno bo mogoče SP v poletih od vključno četrtka, 10. decembra, do nedelje, 13. decembra, spremljati preko televizijskih sprejemnikov na programu TV SLO 2 ali na radijskih valovih Vala 202, so sporočili.

Prvič v zgodovini bo tekmovanje na letalnici bratov Gorišek potekalo pod žarometi. Ta tehnično zahteven projekt bo realiziran skupaj s specializiranim podjetjem Stichaller z avstrijske Koroške. Brez pomoči dolgoletnih partnerjev, Mednarodne smučarske zveze (Fis) in nosilca medijskih pravic Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ta projekt ne bi bil izvedljiv, zato so se jim v izjavi za javnost iskreno zahvalili.