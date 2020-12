Tina in Ben Gibson sta se več let mučila z neplodnostjo, dokler niso njeni starši slučajno slišali za nek par, ki si je ustvaril družino s posvojitvijo zamrznjenega zarodka. »Prav to je edini razlog, zakaj z javnostjo deliva svojo zgodbo,« pravi Tina Gibson, 29-letna učiteljica. »Če moji starši ne bi videli tistega televizijskega prispevka o tovrstni posvojitvi, midva ne bi imela otrok,« pojasnjuje.

Zakonca Gibson sta se povezala z Državnim centrom za darovanje zarodkov (NEDC), ki hrani zamrznjene zarodke parov, ki so šli skozi postopek umetne oploditve, a zarodkov niso uporabili in so jih darovali. Pari, kakršni sta Gibsonova, lahko posvojijo darovane zarodke in tako donosijo otroke, s katerimi seveda niso genetsko povezani. Po navedbah BBC je v ZDA trenutno zamrznjenih približno milijon človeških zarodkov, ki so na voljo za morebitno posvojitev.

Deklica Molly je sicer njuna drugorojenka, starša sta prvič postala pred tremi leti, ko se jima je rodila Emma. Tudi ona je bila posvojen zamrznjen zarodek. Emma in Molly sta genetsko povezani, saj sta resnični sestri, katerih zarodka sta bila zamrznjena leta 1992. Do letošnjega oktobra, ko se je rodila Molly, je bila njena sestra Emma nosilka rekorda najdaljše zamrznitve zarodka, saj je od oploditve jajčeca do rojstva minilo 24 let.

Zamrznitev za nedoločen čas

Pred 17 leti ustanovljen NEDC je doslej omogočil več kot 1000 posvojitev zarodkov in rojstev, v zadnjih letih pa beležijo približno 200 posvojitev letno. Podobno kot pri postopku običajne posvojitve se lahko posvojitelji odločijo, ali želijo »odprto« ali »zaprto« posvojitev, pri čemer prva predvideva stik z biološkimi starši iz zamrznjenega embrija rojenega otroka. Parom, ki se odločijo za posvojitev zarodka, je predstavljenih med 200 in 300 donatorskih profilov, ki vključujejo podatke o starših, družinsko anamnezo in podobno. Gibsonova, ki sta se dolgo borila z neplodnostjo, pravita, da jima je bilo povsem vseeno, kako je njun otrok videti in od kod prihaja, možnosti pa je bilo ogromno. Pri NEDC so jima svetovali, naj izbereta nek kriterij in na ta način zožata izbor. »Z možem sva oba nižje rasti, zato sva poiskala podobne donatorje,« razlaga Gibsonova.

Preden sta se rodili Molly in Emma je bilo zelo malo znanega o zmožnosti preživetja tako starih zarodkov. Tudi Gibsonova sta se, ko sta izvedela, kako dolgo je bil njun posvojen zarodek zamrznjen, prestrašila, da bo to vplivalo na nosečnost. Rojstvo zdravih deklic Emme in Molly je dokaz, da tehnologija omogoča zamrznitev zarodkov za nedoločen čas, pravi Jeffrey Keenan z NEDC.