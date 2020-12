V mesečni primerjavi je oktobra v območju z evrom prodaja tako neživilskih proizvodov kot hrane, pijače in tobaka narasla za dva odstotka, medtem ko je bila prodaja pogonskih goriv manjša za 3,7 odstotka. V EU kot celoti se je prodaja neživilskih proizvodov povečala za dva odstotka, prodaja hrane, pijače in tobaka pa za 1,9 odstotka. Prodaja goriv je upadla za 3,4 odstotka, je razvidno iz današnje objave Evropskega statističnega urada Eurostat.

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so imele največje mesečne padce Slovenija (-1,4 odstotka), Slovaška (-1,2 odstotka) in Nizozemska (-0,7 odstotka). Največje stopnje rasti so beležile Danska (+8,3 odstotka), Hrvaška (+6,5 odstotka), Francija (+2,8 odstotka) in Nemčija (+2,6 odstotka).