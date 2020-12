V nasprotju s pričakovanji so novembra na zavodu za zaposlovanje zabeležili le porast brezposelnosti. Število registriranih brezposelnih oseb se je do konca meseca zvišalo na 84.139, kar je 485 oseb oziroma 0,6 odstotka več kot v oktobru. V primerjavi z novembrom 2019 je bila brezposelnost večja za 11.744 oseb ali za 16,2 odstotka. V enajstih letošnjih mesecih skušaj je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 84.795 brezposelnih oseb, kar je 14,5 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2019.

Na novo se je novembra, ko je v državi zaradi jesenskega vala epidemije covida-19 prišlo do vnovične delne zaustavitve javnega življenja, na zavodu prijavilo 7356 brezposelnih oseb, 17,6 odstotka manj kot oktobra in 21,9 odstotka več kot novembra lani. Med novimi brezposelnimi je bilo 706 iskalcev prve zaposlitve, 3225 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 50 brezposelnih zaradi stečajev in 2383 presežnih delavcev; število slednjih se je glede na oktober povečalo za 59,2 odstotka, medtem ko se je v primerjavi z lanskim novembrom s 194,5-odstotnim porastom skoraj podvojilo. V enajstih letošnjih mesecih skupaj se je na zavodu prijavilo 90.509 brezposelnih oseb, kar je 35,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Glede na oktober se je število iskalcev prve zaposlitve znižalo za 79,2 odstotka, število brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je zvišalo za 10,2 odstotka , prijav zaradi stečajev je bilo za 25,0 % več in brezposelnih presežnih delavcev za 59,2 % več. V primerjavi z lanskim novembrom je bilo za 194,6 % več novoprijavljenih presežnih delavcev in 3,2 % več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, brezposelnih zaradi stečajev se je prijavilo za 58,7 % manj in iskalcev prve zaposlitve za 9,6 % manj.

Iz evidence brezposelnih se je po podatkih zavoda odjavilo 6871 oseb. Zaposlilo se je 4587 brezposelnih oseb, 28,7 odstotka manj kot mesec prej in 16,7 odstotka več kot v primerljivem lanskem mesecu. V povprečju je bilo v enajstih mesecih brezposelnih 84.795 oseb, 14,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 81.662 brezposelnih oseb, od teh 61.491 zaradi zaposlitve, kar je 15,9 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani.