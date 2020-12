Z napovedovanjem v Planici sem začel leta 2001, a prvo leto sem bil še v paru z Andrejem Staretom. Prvič sem celoten vikend sam napovedoval naslednje leto. A če seštejemo vse skupaj, bo zame to res jubilejno dvajseto napovedovanje poletov v Planici. Kljub izkušnjam pa so občutki in priprave pred začetkom enaki. Planica ima nek tak svoj čar. Čeprav sem napovedoval že tudi številne druge svetovne pokale v tujini, Planica še danes poskrbi za največ vzburjenja v meni.

Res je, to je posebna zgodba. Dogovorjeni smo bili, da bi se jaz preizkusil z napovedovanjem na preizkusu letalnice in v kvalifikacijah. A je že kvalifikacije nato napovedoval dr. Stare, ki je svoje delo opravil tudi v petek in soboto, v nedeljo pa ga ni bilo. Sprva so za njegovo zamenjavo predlagali nekoga iz nacionalne televizije, ki pa res ni bil vešč tega dela in ne bi bil kos nalogi. Mene pa so nato potegnili dobesedno izza 'šanka'. Takrat se z napovedovanjem še nisem ukvarjal profesionalno. Kot vsi ljubitelji smučarskih skokov sem se udeleževal poletov v Planici kot navijač in v skladu s tukajšnjo navijaško folkloro nato tudi žural vso noč. V nedeljo zjutraj pa me je poklical tedanji generalni sekretar Branko Dolhar in rekel, naj takoj pridem na sodniški stolp. Čeprav sem mu povedal, da nisem v najboljšem stanju, je vztrajal pri svoji odločitvi. Jaz pa sem nato prijel v roke mikrofon in prvič napovedoval tekmo v Planici, čeprav sem bil nanjo povsem nepripravljen. Vzel sem v roke štartno listo in začel govoriti, nato pa je takrat še Andreas Goldberger skočil svetovni rekord, če se prav spomnim, in bilo je res nepozabno.

Res je, da se z Andrejem še vedno dobro razumeva. Ko sem ga enkrat prosil, mi je predal veliko svojega znanja, kar mi je zelo pomagalo. Kar se pa statistike tiče, moram priznati, da ga sedaj že nekaj let nisem prosil za podatke. Njegova statistika je namreč morda bolj primerna za televizijske prenose, jaz pa tako veliko podatkov v svojem kratkem času ne morem uporabiti.

Seveda bo težje. V Planici sem navajen velikega števila gledalcev in bo vsekakor to drugače. A jaz bom poskrbel, da bom vseeno poskušal biti enak. O gledalcih sem spregovoril že nazadnje in bom enako povedal še za vas. Planico dojemam kot neko torto s smetano. Smetana so gledalci in letos na svetovnem prvenstvu smetane žal ne bo. Ne bo navijanja, ragelj, nenazadnje tudi vonja po pečenju, a torta pa bo vseeno ostala. Planica je sama po sebi spektakularna. Za seboj ima izjemno tradicijo, skoki tukaj potekajo že devetdeset let na najvišjem nivoju. Tudi samo okolje tukaj je res lepo in to bo ostalo enako tudi letos.

Jaz zase pravim, da nisem poliglot, nikoli tudi nisem rekel, da vse te jezike, ki jih uporabljam znam. Znam se sporazumevati v angleškem, nemškem, češkem, italijanskem, slovenskem in srbohrvaškem jeziku. V svojih napovedovanjih pa nato dodam še izraze v poljskem, francoskem, ruskem jeziku in nekaterih skandinavskih. Teh jezikov pogovorno ne znam uporabljati, sem se pa naučil izraze, ki mi prav pridejo med napovedovanjem. Povedani so pravilno in tudi sam vem, kaj povem, ne bi pa rekel, da te jezike znam pogovorno.

Res je, napovedoval sem na Češkem na obeh prizoriščih. Tam sem bil tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu in tudi v Predazzu sem že napovedoval svetovno prvenstvo. Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici 2023 bo tako moje že tretje, če bom še zraven seveda. Poleg omenjenih prizorišč pa sem sodeloval tudi na preizkušnji za olimpijske igre v Sočiju in Pjongčangu, a na olimpijskih igrah do sedaj nisem še napovedoval. Spiker sem bil tudi v Erzurumu v Turčiji na mladinskem svetovnem prvenstvu, kjer so bili naši tekmovalci zelo uspešni. Največja razlika med napovedovanjem je definitivno ta, da v tujini vedno sodelujem tudi z lokalnim napovedovalcem, v Planici pa sem sam in tako je to težko primerjati. V tujini se namreč nemalokrat zgodi, da bi zelo rad nekaj povedal, a takrat ne pridem do besede. Druga razlika pa so gledalci, Planica je tukaj neprimerljiva. Čeprav je bilo tudi na Češkem veliko ljudi, predvsem v Harrachovu, je to vseeno drugače. Za mene pa je Planica še dodatno nekaj posebnega. Že celo življenje živim v Ratečah, le streljaj od Planice in zato je zame nekaj posebnega.

Jaz vsekakor na to gledam s ponosom. Že po naravi sem športni navdušenec in zato sem še toliko bolj vesel, da lahko opravljam to delo, ki me veseli. Na vse te športe se tako tudi dobro spoznam. In če dobro pogledamo, praktično skoraj vse svetovne pokale, ki se odvijajo v Sloveniji, napovedujem jaz, samo na Pokalu Vitranc nisem prisoten, ki je prav tako kot Planica le streljaj odmaknjen od mojega doma.

Seveda sem bil v pogovorih tudi z organizatorji Pokala Vitranc. Me je pa njihov odgovor, zakaj nisem primeren za napovedovanje njihovih tekem, malce šokiral. Enostavno so mi dejali, da moje napovedovanje ni dovolj kvalitetno, da bi lahko napovedoval tudi na tekmi za svetovni pokal alpskega smučanja v Kranjski Gori. Drugega tukaj nima več dodati.

Dobro vprašanje. Če bi me pred nekaj leti to vprašali, bi gotovo rekel ja. Danes pa nisem tako prepričan. Še vedno bi mi to pomenil neki izziv, tudi smučanje imam rad. A glede na vse, kar se mi je zgodilo, bi moral res dobro premisliti. Na koncu pa bi ponudbo verjetno vseeno sprejel.

Kot sem že omenil, nisem še napovedoval tekme na olimpijskih igrah, to bi lahko bil tudi vrhunec v moji karieri. A tudi ta želja se mi morda bo izpolnila, saj bodo leta 2026 olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Seveda je do tam še daleč in ni nič še dorečenega, a če bom še vedno zraven, obstajajo velike možnosti, da se mi izpolni tudi ta želja. Dodam pa lahko še eno res iskreno željo, za katero pa verjamem, da ne bo nikoli uresničljiva. Res bi rad bil napovedovalec na eni izmed tekem nemškega nogometnega velikana Bayern Münchna. Da bi lahko bil napovedovalec na Alianz Areni pred 80 tisoč navijači, to bi bila res češnja na smetani na vrhu torte.