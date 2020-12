Stranke Koalicije ustavnega loka – LMŠ, SD, Levica in SAB – ter posebna strokovna skupina, ki jo vodi pobudnik koalicije Jože P. Damijan, v trinajstih poglavjih dokumenta predstavljajo svoj načrt ukrepov proti epidemiji covid-19. Ti zajemajo področja zdravstva, likvidnosti, dela, turizma, socialnega področja, javnega življenja, in podobno. Predlog ukrepov so včeraj zvečer posredovali trenutni vladi in ministru za zdravje Tomažu Gantarju, danes ob 12.00 uri pa bo Damijan ukrepe obširneje predstavil tudi javnosti na tiskovni konferenci.

»Če vzamemo podatke o številu umrlih na milijon prebivalcev in presežni smrtnosti med najstarejšimi, ima Slovenija statistično dokazano najslabšo vlado na svetu! Zdaj, ko smo še vedno sredi drugega vala, žal ni ne enostavnih ne hitrih rešitev: odgovor je lahko le strokovno pripravljen in jasno komuniciran celovit načrt, ki zna skupaj misliti zdravstvo, gospodarstvo, socialo in javno življenje,« so zapisali v uvodu dokumenta.

Do predlaganih ukrepov lahko dostopate tukaj.