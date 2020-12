Nedeljski dnevnik: Veseli december po diktatu korone

Letošnje decembrske praznike krojijo koronavirus in ukrepi proti njegovi zajezitvi. Praznični sejmi, druženje ob stojnicah s kuhanim vinom, koncerti in ulična rajanja, silvestrovanja na prostem, brez katerih si veseli december veliko ljudi le stežka predstavlja, vse to visi sedaj na nitki ali pa je že padlo z nje. Letos bo v ospredju to, kar smo v nasprotju s pretiranim decembrskim potrošništvom vedno izpostavljali kot srž decembrskih praznikov: pristni domači odnosi, skromnost in druženje v družinskem krogu. Temu so se prilagodile vse največje slovenske občine, ki svojim občanom ne bodo odrekle prazničnega vzdušja, pač pa ga bodo le prilagodile spremenjenim razmeram. December bo torej veselo drugačen.