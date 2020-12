Kot so sporočili iz Združenja bank Slovenije, ki se je pridružilo operaciji evropskega programa odkrivanja denarnih mul (European Money Mule Action - EMMA6), je bilo v okviru operacije v 1529 kriminalističnih preiskavah identificiranih 4031 denarnih mul, prijetih je bilo 422 posameznikov, zabeleženih 4942 goljufivih transakcij in preprečena škoda v višini več kot 33,5 milijona evrov. V operaciji je sodelovalo več kot 500 bank in finančnih institucij.

Po podatkih slovenske policije je bilo v Sloveniji preiskovanih 81 zadev, v katerih sta bili identificirani 102 denarni muli. Policija je v sodelovanju z Uradom za preprečevanje pranja denarja, slovenskimi bankami in tujimi varnostnimi organi uspešno preprečila oškodovanje fizičnih in pravnih oseb v skupni višini več kot 2,1 milijona evrov. Na področju ozaveščanja javnosti se iniciativi poleg rednega medletnega sodelovanja s policijo pridružuje tudi združenje bank.

Denarne mule so posamezniki, ki jih kriminalci najamejo in plačujejo s provizijo, da zanje perejo nezakonito pridobljen denar z namenom prikriti njegov izvor. Kriminalci pridobijo denar s pomočjo informacijskih ali kibernetskih prevar, med njimi so pogosti vdori v informacijske sisteme, prestrezanje identifikacijskih sredstev, direktorske, nigerijske in ljubezenske goljufije, prestrezanje poslovne korespondence ter preusmeritve plačil. Denarne mule so na začetku zavedene z obljubo, da bodo na preprost ter hiter način prišle do zaslužka, če bodo v zameno za to izvajale transakcije oz. prenakazila na druge transakcijske račune v različnih državah, so zapisali v združenju.

Sporočilo letošnje akcije po njihovih besedah poziva k pazljivosti, da ne postanemo člen v verigi pranja denarja. Denarne mule se morajo zavedati, da je v primeru prekinitve sodelovanja možno, da bodo kriminalci grozili ali fizično napadli, da se zaradi pranja denarja lahko izreče zaporna ali denarna kazen ter da se lahko vzpostavi kazenska evidenca, ki lahko resno vpliva na celoten preostanek življenja denarne mule.

Europol zato poziva k previdnosti pri ponudbah za zaslužek denarja na preprost, lahek in hiter način ter kjer se vse transakcije izvajajo preko spleta, pozornosti pri pomanjkljivih oglasih za delo s slovničnimi in pravopisnimi napakami ter previdnosti pri posredovanju osebnih podatkov. "Če menite, da je denarna mula nekdo, ki ga poznate, ga nemudoma opozorite na posledice dejanj. Nanj skušajte vplivati, da aktivnost preneha ter zadevo nemudoma prijavi policiji in obvesti svojo banko," so še pozvali v združenju.

Operacija EMMA je del projekta, ki se šesto leto zapored izvaja v okviru europolovega akcijskega načrta EMPACT Cybercrime Payment Fraud Operational Action Plan. Aktivnost je namenjena boju proti računalniški kriminaliteti in pranju denarja ter ozaveščanju javnosti na tem področju.