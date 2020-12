Planica je v smučarsko skakalnem svetu zapisana kot meka smučarskih poletov. Na stari Bloudkovi velikanki se je zgodil prvi skok preko 100 metrov, mejnik pa je postavil Avstrijec Josef Bradl, ki je marca 1935 pristal pri 101,5 metra. Tudi 200 metrov letenja po zraku se je prvič premagalo v dolini pod Poncami. Finec Toni Nieminen je magično znamko preletel 17. marca 1994, ko je uspešno pristal pri 203 metrih. Poleg številnih rekordov, ki so jih skakalci najprej postavljali na Bloudkovi velikanki in nato na letalnici bratov Gorišek, se je Planica v zgodovino zapisala tudi kot prva organizatorica najbolj atraktivne discipline v smučarskih skokov - svetovnega prvenstva v poletih. To se je v Planici odvilo leta 1972, prvi svetovni prvak pa je postal Švicar Walter Steiner. Kot dobitnika prvih medalj na SP-ju v poletih sta se v zgodovino zapisala še Heinz Wossipiwo in Jirži Raška. Najboljši Slovenec je bil tedaj na 10. mestu Peter Štefančič.

Slovenci v Planici še neuspešni

Planica si organizacijo svetovnega prvenstva deli s še štirimi prizorišči. Tako kot Planica je tudi nemški Oberstdorf do sedaj SP gostil šestkrat, v Kulmu so se najboljši letalci sveta za medalje svetovnega prvenstva merili petkrat, češki Harrachov in norveški Vikersund pa sta SP gostila štirikrat. Slovenski letalci so na dosedanjih prvenstvih osvojili 8 medalj, a še nobene na domači letalnici. Veliko bolj so bili zato uspešni na ostalih treh letalnicah. Zbirko je za Slovenijo načel Primož Ulaga, ki je v Oberstdorfu leta 1988 še pod jugoslovansko zastavo osvojil srebrno medaljo. Osem let pozneje je bil za prvo medaljo samostojne Slovenije na prvenstvih v poletih zaslužen Urban Franc, ki je bil bronast v Kulmu. Slovenska suša je nato trajala vse do leta 2012, ko je v Vikersundu zablestel Robert Kranjec. Leteči Kranjčan je z izjemnim letenjem na smučeh postal svetovni prvak, iz Norveške pa se je vrnil še z bronom z ekipne tekme, ki se na svetovnih prvenstvih v poletih izvaja od leta 2004 naprej. Od Vikersunda 2012 dalje so se slovenski smučarski letalci iz SP-ja v poletih, ki se izvaja na vsaki dve leti, vedno vrnili z vsaj eno medaljo. Dve leti po uspehu Kranjca je bron v Harrachovu osvojil Peter Prevc. Že na naslednjem prvenstvu 2016 v Kulmu je najstarejši izmed bratov Prevc svojo zbirko dopolnil z naslovom prvaka v posamični konkurenci. Iz zadnjega prvenstva, ki je pred dvema letoma potekalo v Oberstdofu pa bodo slovenski letalci branili srebrno medaljo iz ekipne tekme.

Slovenski orli so odločeni, da letos v Planici prekinejo urok iz tekem za svetovno prvenstvo v Planici in nadaljujejo trend osvajanja medalj, ki so ga postavili na zadnjih štirih prvenstvih.