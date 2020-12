V petek bo na vzhodu delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v Posočju se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V vzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno padavine, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V nedeljo bo oblačno in megleno. Sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici države, popoldne pa se bo dež razširil proti vzhodu. Jugo ob morju bo popoldne postopno slabel.