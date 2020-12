Paris Saint Germain je z zmago na Old Traffordu poskrbel, da bo v zadnjem krogu skupinskega dela sam odločal o napredovanju v osmino finala lige prvakov. Skupina H je zelo izenačena, saj imajo Manchester United, PSG in Leipzig po devet točk, a različno izhodišče pred zadnjim dejanjem. V najboljšem položaju so Parižani, ki bodo doma gostili odpisani Istanbul, medtem ko bodo rdeči vragi potovali v Nemčijo.

Francoski prvak PSG se je Unitedu oddolžil za poraz v Parizu in se močno približal napredovanju. PSG je povedel po silovitem začetku in zadetku Neymarja, a je Manchester kmalu vzpostavil ravnotežje in izenačil. Enakovredno tekmo s priložnostmi na obeh straneh je v 70. minuti odločil Marquinhos, ki so mu nekaj minut pred tem zakrpali počeno arkado. United je po rdečem kartonu Freda ostal z deseterico in Neymar je v sodnikovem podaljšku zapečatil usodo angleškega predstavnika (3:1). Tudi na četrtem medsebojnem obračunu med Manchestrom in PSG je zmago odneslo gostujoče moštvo.

»Zmaga je zelo pomembna za našo samozavest. Odigrali smo pogumno in zrelo, odločale so malenkosti. V določenih trenutkih smo trpeli, a to je sestavni del nogometa. Imeli smo srečo, da United ni povedel iz resnih priložnosti,« je ocenil branilec PSG Marquinhos. Trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je dodal: »Ne bi se smelo končati z našim porazom. Frustrirani smo, ker smo zapravili prvo zaključno žogico, a še vedno je vse v naših rokah. Odigrali smo dobro tekmo s PSG, a žoga ni hotela v mrežo.« United mora za napredovanje remizirati prihodnji torek v Leipzigu, ki ga na domačem prizorišču čaka tekma leta. Leipzig je včeraj trepetal v Istanbulu, kjer je najprej zapravil prednost dveh golov, potem pa odločilni zadetek za zmago (4:3) dosegel v podaljšku. Kevin Kampl je igral v prvem polčasu in ostal v garderobi zaradi poškodbe noge. Leipzig v soboto čaka zahteven test v nemški ligi proti Bayernu.

Juventus je doma zlahka opravil z Dinamom iz Kijeva (3:0), za katerega je od začetka zaigral Benjamin Verbič in bil zamenjan po tretjem golu italijanskih prvakov. Cristiano Ronaldo je dosegel 750. zadetek v članski konkurenci na klubski in reprezentančni ravni. Deset odstotkov vseh golov je prispeval v dresu Juventusa. V Torinu je veliko pozornosti požela 36-letna francoska sodnica Stephanie Frappart, ki je postala prva ženska v vlogi glavne sodnice na tekmah lige prvakov. Frappart postaja vse bolj uveljavljena mednarodna sodnica v moški konkurenci, saj je pred tem sodila tudi lanski obračun za evropski superpokal, prav tako pa ima izkušnje iz francoske in španske lige.

Barcelona je dobila tudi peto tekmo zapored. Dvoboj proti Ferencvarošu je bil odločen v prvem polčasu, ko so Katalonci z rezervno postavo zabili tri gole. Za madžarski klub je vso tekmo odigral slovenski reprezentančni branilec Miha Blažič. »V zadnjem času smo zelo učinkoviti in zelo sem zadovoljen z napredkom ekipe v primerjavi z začetkom sezone. Ekipa je lačna zmag, naša klop pa je dolga, zato lahko ključni igralci počivajo,« je dejal trener Barcelone Ronald Koeman. Če bodo Katalonci slavili tudi v šestem krogu, ko bo na Camp Nouu gostoval Juventus, bodo izenačili klubski rekord z osvojenimi vsemi točkami v skupinskem delu lige prvakov iz leta 2002.

Remi proti Laziu je za uvrstitev v osmino finala zadostoval Borussii Dortmund, toda kapetan Marco Reus ni bil zadovoljen zaradi načina, ki je njegovemu moštvu prinesel napredovanje: »Raje bi videl, da bi zmagali. Tokrat nismo pokazali naše značilne igre. Bili smo preveč zadržani v napadu, kjer nas je čakala organizirana obramba Lazia. Čutimo nekaj razočaranja, a se ne smemo preveč pritoževati zaradi remija, četudi smo imeli drugačna pričakovanja pred tekmo.« Dodajmo, da je pravi polom na domačem igrišču doživela Sevilla, ki jo je s štirimi zadetki za Chelsea odpihnil Olivier Giroud. Francoz je s 34 leti in 63 dnevi postal najstarejši nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel hat-trick.