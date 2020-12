Natanko mesec dni je od ameriških volitev, predsednik Donald Trump pa s svojo ekipo še naprej niza poskuse sodnega izpodbijanja rezultatov in zanika poraz v več ključnih zveznih državah, pri čemer ga zlasti v Georgii nekateri republikanci opozarjajo, da je šel predaleč.

Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona in Georgia je pet ključnih zveznih držav, ki so že uradno potrdile rezultate in zmago demokrata Joeja Bidna. Vseeno je v Wisconsinu v torek Trumpova ekipa vložila tožbo na vrhovno sodišče te zvezne države zaradi domnevnih tehničnih nepravilnosti. Wisconsin je precej zgovoren dokaz neuspešnosti Trumpovih obtožb. Njegova kampanja je v tej zvezni državi morala sama plačati tri milijone dolarjev za zahtevano ponovno štetje glasov v dveh okrožjih. Končalo se je tako, da se je Bidnova prednost povečala za 87 glasov.

Rok za potrditev rezultatov se je iztekel tudi v Pensilvaniji, vendar republikanci izpodbijajo zmago Bidna s trditvijo, da so v državi nezakonito razširili glasovanje po pošti. Po vrsti porazov so se v torek obrnili še na vrhovno sodišče z upanjem, da bo tožbo sprejelo v obravnavo, kar pa je po mnenju poznavalcev malo verjetno.

Presenečenje ministra Barra

Posebej v središču zanimanja pa je Georgia, kjer se je izpostavil visoki republikanski volilni uradnik Gabriel Sterling in Trumpu sporočil, naj »preneha ljudem dajati navdih za potencialna kazniva dejanja ... sicer bodo koga ustrelili, koga bodo ubili«. Naštel je nekaj primerov groženj: enemu od uradnikov na volišču so grozili z vislicami, soprogi republikanskega državnega sekretarja Brada Raffenspergerja, ki je zavrnil trditve o nepravilnostih, so po telefonu grozili s spolnim nasiljem. Omenil je besede Trumpovega odvetnika, da bi morali zdaj že bivšega vodjo agencije za kibernetično in infrastrukturno varnost Chrisa Krebsa, ki je potrdil varnost volitev, »ob zori odpeljati in ustreliti«. Opozoril pa je tudi na poveden molk republikanskih senatorjev in drugih veljakov stranke ob takšnem besednjaku. A ti so vendarle zaskrbljeni – po navedbah Politica zato, ker bi lahko Trumpove trditve o goljufijah povzročile nižjo udeležbo republikanskih volilcev na januarskem drugem krogu volitev za oba senatna sedeža Georgie – če oba izgubijo, bi imeli večino v senatu demokrati.

Sicer pa je najbolj odmeven udarec Trumpovim nedokazanim trditvam prišel od pravosodnega ministra Williama Barra. »Do danes nismo videli prevar v obsegu, ki bi lahko spremenil rezultat volitev,« je dejal. Trumpu ves čas zvesti minister je hitro postal tarča kritik. »Ob največjem spoštovanju do pravosodnega ministra se zdi, da je svoje mnenje podal brez vsakega poznavanja ali preiskav znatnih nepravilnosti in dokazov o sistemskih prevarah,« sta denimo zapisala dva Trumpova odvetnika.