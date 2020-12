Prvo mesto bodo zagotovo obdržali, si pa lahko nogometaši Maribora v 15. krogu naberejo lepo prednost pred zasledovalci na lestvici. V Stožicah jih danes čaka drugi spopad z Olimpijo v tej sezoni. »Derbi je derbi, posebna zgodba. Veseli pa me, da je energija v moštvu prava. To bo ena najtežjih tekem v prvenstvu, igrali bomo proti ekipi, ki ima ob nas najmočnejši kader v ligi. Ne bomo preračunljivi, gremo v boj,« je po zadnjem treningu pod Kalvarijo dejal trener vijoličastih Mauro Camoranesi in dodal, da je njegov štab v pripravah pozoren tudi na vremenske razmere.

Kljub boljšemu izhodišču, štirim točkam prednosti na lestvici, svojega moštva pred dvobojem, ki se bo, ne le zaradi temperatur, najbrž približal kakemu zimskošportnemu spektaklu, ni postavil v vlogo favorita. »Olimpija ima veliko dobrih igralcev, v zadnjem času je nekoliko spremenila način igre. Vedno je nevarna. Po nehvaležnem začetku tekme v Domžalah, ko je v dveh minutah prejela dva gola, je dobro nadaljevala, imela čiste priložnosti. Rezultat ne odseva realnega stanja na igrišču,« se kvalitet zmajev zaveda Argentinec med Štajerci.

V napadu se bo Maribor moral znajti brez Jana Mlakarja. Poškodba stegenske mišice sicer ni huda, a napadalec bo do prihodnjega tedna zunaj pogona. »Imamo veliko dobrih igralcev. Pred dvema tednoma smo se veliko pogovarjali o poškodbah in igri nogometašev, ki niso bili v kontinuiranem ritmu tekem. Ne glede na izgube smo nadaljevali uspešno zgodbo, dobili najpomembnejšo potrditev, da imamo širok kader,« se odsotnosti 22-letnika, ki ga je v Ljudski vrt posodil angleški Brighton, ne boji trener. Na desno stran obrambe se vrača Denis Klinar, precej dlje pa bo nekdanji svetovni prvak ekipo sestavljal brez poškodovanega Nemanje Mitrovića in na dopinškem testu pozitivnega Martina Milca.

Pet zmag zapored so nanizali 15-kratni prvaki, na zadnjih dveh tekmah popravili obrambo, se izognili prejetemu zadetku. Je pa Camoranesi na teh dvobojih pogosto spreminjal postavitve na igrišču, tekmece lomil s sistemi 3-4-3, 4-1-4-1, 4-3-3… Bo kaj posebnega pripravil tudi zeleno-belim? »Quattro-quattro-quattro,« je z nasmehom na obrazu pribil, da bo Olimpijo skušal presenetiti s sistemom 4-4-4, ob pripombi, če so v postavitev vključeni tudi sodniki, pa le zmajal z glavo.

»Mogoče igralci čutimo majhno napetost, ker je pred nami derbi. V zadnjem času nam gre dobro, Olimpija pa je slabo odigrala v Domžalah. A na to ne smemo preveč gledati, saj bo derbi tekma zase, ki prinaša tudi prestiž,« se zaveda krilni napadalec Maribora Rudi Požeg Vancaš. Prvi obračun največjih slovenskih klubov ni dal zmagovalca, a danes bodo na igrišču tudi novi obrazi. Olimpija je novembrske novince, Ivana Močinića, Gorana Milovića in Maria Kvesića, hitro poslala v ogenj. »Dosti teh igralcev ne poznam, prvič slišim za njih, a vsi se zelo dobro vklopijo. Spredaj so živahna ekipa, kdor koli pride, se hitro navadi. Mi smo že nekaj časa skupaj, zato je klima verjetno drugačna kot pri njih. To moramo izkoristiti,« pravi Belokranjec.