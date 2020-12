Maribor bo v petnajstem krogu prve lige ne glede na razplet derbija v Stožicah ostal na vodilnem položaju, saj je Mura iztržila le točko v zasneženem dvoboju z Bravom (0:0). Domžale so se po slavju v Novi Gorici (2:0) povzpele v zgornjo polovico lestvice, a jih s petega mesta lahko izrine Tabor iz Sežane, ki bo danes ob 13. uri gostil prvake iz Celja.

Domžale se dvigujejo

Domžale so na severnem Primorskem ohranile zmagoviti značaj z nedeljskega derbija proti Olimpiji. Domžalčani so Gorico lomili vso tekmo in v zaključku zabili oba gola. Gostom sta vodstvo prinesla jokerja s klopi – strelec Jakupović in podajalec Kolobarić, ki ju je trener Djuranović v igro poslal deset minut pred zadetkom. Zmago Domžal je potrdil Vuklišević po podaji Ibričića. »Po zmagi nad Olimpijo smo poskušali iztržiti poln izkupiček tudi proti Gorici, ki potrebuje točke za obstanek. V drugem polčasu smo osvežili ekipo z menjavami in načrt je uspel,« je komentiral domžalski trener Dejan Djuranović.

Gorica v vlogi povratnice v prvo ligo ostaja na zadnjem mestu brez zmage v zadnjih šestih krogih. Značilnost goriške zasedbe je, da popusti v drugem polčasu. To je po devetem porazu najslabši start Gorice v prvoligaško sezono. »V prvem polčasu smo bili boljši, potem pa se nam je ponovila stara zgodba. Prejemamo zadetke, ki jih ne bi smeli. Do konca jesenskega dela prvenstva moramo strniti svoje vrste in poskusiti iztržiti čim več,« pravi srbski trener na goriški klopi Gordan Petrić, ki bo na naslednjih tekmah reševal tudi svojo kožo.