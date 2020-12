»Twitter je eden Janševih osrednjih političnih instrumentov. Z njim kot predsednik vlade državljanom in medijem sporoča pomembne odločitve, ukrepe in poteze vlade v času epidemije. Obenem pa ga že vrsto let uporablja tudi za osebne napade na posameznike, ideološka obračunavanja z institucijami in mediji, promocijo lastnega medijskega podjetja Nova24, mobilizacijo skrajne desnice in podpihovanje sovražnega govora, lažnih novic in teorij zarote,« pravijo v Inštitutu Danes je nov dan, kjer so poskrbeli tako za Janševe največje navdušence kot tudi za vse tiste, ki zgolj želite biti na tekočem o tem, koliko in kdaj tvita prvi mož v državi. Koliko tvitov dnevno in kako so časovno razporejeni. Od kulinaričnih nasvetov oziroma o tem, kako se kuhajo žabe, do politične diplomacije oziroma o tem, kdo je v resnici zmagal na volitvah čez lužo. Danes je nov dan obljublja, da bodo prešteli vse. Pa naj še kdo reče, da nevladniki ne naredijo nič pametnega. Ha!

»Namen sledilnika je opozoriti na nevarno odvisnost predsednika vlade od družbenih omrežij, raziskovalce, medije in civilno družbo pa opolnomočiti z informacijami, ki jim lahko pomagajo pri pozivanju k odgovornosti tistih, ki so na položajih moči. Sekundarni cilj je zavarovati in ohraniti omrežje twitter kot svoboden javni prostor političnega diskurza in opozoriti na problematiko propagandističnih aktivnosti vladajoče stranke,« sicer o razlogih za splovitev projekta povedo ustvarjalci, ki ocenjujejo, da je profil Janeza Janše gotovo najbolj vpliven twitter profil v državi in kot tak vreden podrobne analize. Pravilno.

Kot bonus so medijskemu sporočilu navrgli analizo 4. novembra, dneva ameriških volitev. Dneva, ko je maršalu Twitu dokončno uspel tudi preboj na svetovno sceno. Na dan, ko je Twito postal slovenski Donald je tvital tri ure in 14 minut, v tem času pa nanizal devet izvirnih sporočil ter 155 poobjav in sedem poobjav s komentarjem. Letvica je bila postavljena. »Glede na zmogljivosti in voljo razvijalcev prostovoljcev želimo v prihodnosti dodajati nove analize, ki bodo osvetlile še druge vidike premierjeve twitter aktivnosti. Iz analize oziroma vizualizacije twitter podatkov je možno razbrati marsikaj zanimivega. Še posebej se želimo osredotočiti na vsebinske analize njegovih tvitov in iskanje vzorcev, ki nakazujejo na koordinirano neavtentično delovanje širše skupine twitter profilov, ki širijo sovražne vsebine in dezinformacije, predsednik vlade pa jim pogosto pomaga z dajanjem platforme in jačanjem njihovih sporočil,« pristavljajo.

Metodo sledilnika so v inštitutu Danes je nov dan zastavili po vzoru projekta Sledilnik covid-19, ki ga vidijo kot eno od boljših zgodb učinkovitega in pomembnega angažiranja digitalne civilne družbe, k čemur se čutijo zavezane tudi sami. Na pripombo enega izmed komentatorjev, da ime preveč spominja prav na ta projekt, pa odgovarjajo: »Ekipa @sledilnik opravlja čudovito in pomembno delo in so pravzaprav naš navdih. Vendar tudi drugim "virusom" je treba slediti.« Navihani pionirčki, ni kaj. Še sreča, da maršal slovi po smislu za humor. A v nečem so ga vendarle polomili. Prva objava je namreč datirana na 30. november, kar je seveda huda napaka. Dan republike smo praznovali dan prej! Jim pa odpustimo, saj se sporočilo glasi: »Slepo sledimo, kamorkoli nas vodi.« Brez brezpogojne ljubezni tako doma kot v politiki seveda ne gre.