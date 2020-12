Slab dan in slabo poslovno leto za Dars

Uprava Darsa se drži za glavo, ker bodo letos zaradi ukrepov ob epidemiji in njihovih posledic ustvarili za 100 milijonov evrov oziroma za petino manj prihodkov kot lani. Medtem ko so prihodki iz elektronskega cestninjenja približno na pričakovani ravni, pa je močno upadla prodaja tedenskih in polletnih vinjet.