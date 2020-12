Minister je senat v Rimu nagovoril pred novim vladnim odlokom o zajezitvi širjenja virusa, ki naj bi ga vlada predstavila še danes. »Nadaljevati moramo jasne in stroge ukrepe, da ne bi ogrozili doseženega v zadnjih tednih pri zmanjševanju števila okužb,« je dejal.

Pojasnil je, da naj bi med prazniki prepovedali potovanje v tujino in med deželami, 25. in 26. decembra ter 1. januarja omejili tudi potovanje med občinami. »Stike med ljudmi moramo kar se da omejiti,« je poudaril Speranza in posvaril, da bo sicer januarja in februarja »pred vrati tretji val«.

Speranza ostalih ukrepov ni omenjal, a mediji poročajo, da namerava vlada ohraniti policijsko uro, omejiti družinska srečanja ob božiču, smučišča pa naj bi bila zaprta do začetka januarja.

Minister je danes tudi napovedal, da bo Italija kar se da hitro, po možnosti konec januarja prihodnje leto, začela kampanjo cepljenja proti covidu-19. Cepljenje bo brezplačno in prostovoljno.

Italija je med najhuje prizadetimi evropskimi državami v pandemiji. Drugi val, ki je Italijo prizadel oktobra in novembra, se je sicer počasi začel umirjati. Speranza upad števila okužb med drugim pripisuje razdelitvi države na območja različnih barv glede na nevarnost tveganja za okužbo z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so zabeležili 20.709 novih okužb, potem ko so jih dan pred tem 19.350. Podatki za zadnje dni so precej boljši kot ob vrhuncu drugega vala 13. novembra, ko so jih našteli 41.000. Skupno so v Italiji doslej potrdili več kot 1,6 milijona okužb z novim koronavirusom. Covidu-19 je podleglo 57.045 ljudi, od tega 684 v zadnjem dnevu, kar je približno sto manj kot dan pred tem, kažejo danes objavljeni podatki italijanskega ministrstva za zdravje.