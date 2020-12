Potem ko je Val d'Isere ta teden prejel zeleno luč za organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah, je bilo že pred tem jasno, da ta konec tedna francoske Savojske Alpe ne bodo gostile moških veleslalomskih tekem. Nadomestna lokacija je Santa Caterina v italijanski Lombardiji, kjer v tehničnih disciplinah že več let ni bilo tekem svetovnega pokala. Včerajšnji pogovor s slovensko reprezentanco vliva skrb, ali bodo organizatorji konec tedna tekme v Italiji sploh lahko izpeljali.

Slovenski trener meni, da bi bila lahko sobotni in nedeljski veleslalom na lombardijskem prizorišču zelo atraktivna, vsekakor bolj kot na smukaškem terenu v Val d'Iseru. »Konfiguracija terena je na startu položnejša, v nadaljevanju pa je veliko valov, ki so proti cilju vse bolj strmi. Proga je zelo široka in dolga, tako da omogoča postavljalcu veliko domišljije. Kranjec sicer v Santa Caterini še ni tekmoval, medtem ko Štefan Hadalin pozna teren s kombinacijske tekme izpred štirih let,« pravi Bergant. »Trenirali smo dobro. Začetne Žanove težave iz Söldna smo odpravili. V drugi polovici oktobra in ves november pa so bile razmere za trening zelo dobre. Na treningu smo bili v Val Senalesu in Soldi,« razlaga glavni trener.

Glavni trener slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah Klemen Bergant je bil na voljo že v jutranjih urah. Novozapadli sneg v Soldi na Južnem Tirolskem, nedaleč od Santa Caterine, je namreč preprečil Žanu Kranjcu in Štefanu Hadalinu odhod na trening na hrib, zato je ekipa ostala v dolini. »Vremenska napoved ni dobra. Od petka do nedelje je na prizorišču napovedanih 90 centimetrov novega snega. Ker bo fronta prišla iz Genove, se obetajo obilne padavine. Že davno sem si rekel, da se z vremensko napovedjo ne bom ukvarjal, saj je naša naloga, da se čim bolje pripravimo na tekme. Organizatorji imajo druge skrbi, s katerimi se mi ne bomo obremenjevali,« sporoča Klemen Bergant .

Veleslalom specifična disciplina

Alpska smučarska sezona 2020/21 je zelo specifična, kar še posebno občutijo moški. Konec tedna naj bi potekali tretja in četrta preizkušnja sezone, prav vse dosedanje pa so bile veleslalomske. Oktobrski uvod v Söldnu je dobil Norvežan Lucas Braathen, na novembrski paralelni preizkušnji v Lechu pa je bil najboljši Francoz Alexis Pinturault. »Sezona je res specifična. Res pa je tudi, da je veleslalom disciplina, v kateri je treba biti v formi od konca oktobra do konca marca. Oktobra in novembra smo že imeli preizkušnji, decembra bo po Santa Caterini še tekma v Alti Badii, januarja dva veleslaloma v Adelbodnu, po svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo še preizkušnja v Banskem, marca pa tekmi v Kranjski Gori in finalu v Lenzerheideju,« odgovarja Bergant, ki se zaveda, da bodo v tej sezoni odpadle tekme težko nadomestljive. Težko si je v zgoščenem urniku predstavljati, da bi bile zaradi izrednih razmer na nekaterih prizoriščih v treh dneh po trije veleslalomi.

Santa Caterina, ki v zadnjih letih gosti predvsem moške preizkušnje v hitrih disciplinah, je bila v preteklosti večkrat srečen kraj slovenskih alpskih smučarjev. Pred dvajsetimi leti je slalomsko preizkušnjo dobila Špela Pretnar, pred petnajstimi leti pa je bila v olimpijski sezoni na veleslalomu najhitrejša Tina Maze. Urška Hrovat je bila leta 1993 na slalomu tretja, dan prej pa je bila Mojca Suhadolc na superveleslalomu četrta. Nazadnje je Santa Caterina gostila tekmo svetovnega pokala pred štirimi leti, in sicer v superveleslalomu in alpski kombinaciji, kjer je Štefan Hadalin zasedel 23. mesto. Santa Caterina je skupaj z Bormiom leta 1985 gostila svetovno prvenstvo, na katerem je bil Bojan Križaj peti v slalomu, v veleslalomu pa so Rok Petrovič, Bojan Križaj in tedaj srebrni olimpijec iz Sarajeva Jure Franko po vrsti zasedli sedmo, osmo in enajsto mesto.