Po letih obljub naj bi do konca februarja končno stekle tekoče stopnice v Plavi laguni pri tržnici Bežigrad. Delavci podjetja Schindler so že začeli dela za zamenjavo pokvarjenih tekočih stopnic, ki jih bodo modernizirali in ponovno namestili v obstoječo nosilno konstrukcijo. Po podatkih portala z javnimi naročili znaša vrednost del, ki jih bo plačalo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 195.000 evrov.

Kdaj bodo popravljene tudi druge pokvarjene stopnice v podhodu, za zdaj ni jasno. Na ljubljanski občini pravijo, da je (ne)popravilo povezano z neurejenim lastništvom, saj so stopnice na parcelah, ki niso v občinski lasti, temveč v lasti lastnikov kompleksa Plava laguna. Na oddelku za etažno lastnino okrajnega sodišča v Ljubljani tako že dlje časa traja postopek, po katerem bodo te stopnice dobile samostojne identifikacijske številke in bodo kot grajeno javno dobro z etažnih lastnikov v Plavi laguni prenesene na občino. pp

Podhod pretežno uporabljajo ravno starejšiPokvarjene tekoče stopnice so sicer samo ena od težav, ki tarejo podhod Plava laguna. Podobno kot drugi podhodi je v hudi krizi identitete, saj dejavnosti v njem ugašajo kot po tekočem traku, prazni lokali pa postopno propadajo. Na enem koncu podhoda je sicer opaziti, da se sem postopoma selijo dejavnosti, kot so prostori za skladiščenje, tiskarske in druge bolj specializirane dejavnosti, ki niso odvisne od obiska strank vsak dan.Zaradi težav, ki tarejo ta podhod, se zdi, da vanj zahajajo le še starejši, ki so navajeni kupovati v določeni trgovini, in ljudje s točno določenimi opravki. A ravno starejši najbolj pogrešajo delujoče tekoče stopnice in raznovrstnejšo ponudbo v podhodu, ki kaže vse bolj žalostno podobo.