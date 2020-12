Po nedavno objavljenih podatkih NIJZ se jasno kaže, da je vir okužbe predvsem na delovnem mestu. Tu pa je vlada s svojimi ukrepi naredila pravo zmešnjavo, ko zaradi neizdajanja karantenskih odločb ljudje niso mogli ostati doma na bolniški in so okuženi hodili na delo. S tem se je sprožila prava eksplozija okužb in Slovenija je postala svetovni prvak.

Po vehementnem proslavljanju zmage nad prvim valom korone smo v zraku lahko »občudovali« celo vojaške avione, ki imajo z zdravjem ljudi bolj malo skupnega, razen seveda za naše obramboslovce.

Ta »velika zmaga« pa je bila za vlado hitro pozabljena, bolj so se posvečali raznim kadrovskim rošadam in organizaciji pajkove mreže za bodoče kriminalne rabote. Machiavelli je bil zopet polno angažiran, zavladala je splošna slepota in pozaba nevarnosti virusa covida-19. Plenjenje in kadrovske menjave so bili edini v fokusu te marionetne vlade, medtem pa nas je covid-19 pridno najedal.

Janša je kazensko ovadil Šarca, ker naj bi bil kriv za izbruh epidemije v marcu tega leta. Takrat smo kot prva evropska država zaprli meje z Italijo, kjer je že pustošila korona. Francoski predsednik Macron nas je zaradi zaprtja meje kritiziral, čeprav so sami nedolgo za tem storili enako. Takrat smo v Sloveniji beležili po trideset okužb dnevno, zato se je Janša odločil za sodni pregon Šarca. Danes imamo dnevno že skoraj tri tisoč okuženih (stokrat več!) in največ mrtvih na svetu. Kdo bo pa odgovarjal v tem primeru? Jasno, da Janša ne, ker on ni še nikoli v življenju odgovarjal za nič. On je vedno nedolžen, tudi ko izgubi volitve, mu jih je nekdo ukradel, orožje je pa preprodajal kar Kučan…

Janša in njegov »tako imenovani« notranji minister še naprej zmerjata prebivalce Slovenije, medije, opozicijo in protestnike, da so krivi za kolaps zaradi epidemije. Njihovi madžarski mediji jim pri tem zvesto sledijo. Tudi koalicijske stranke so še vedno zveste služabnice tej hudičevi navezi, ki se v času največje krize v zgodovini Slovenije in pred verjetnim finančnim kolapsom države odloči za največji nakup orožja v zgodovini. Tu ne gre samo za znano Samuelsonovo dilemo, ali maslo ali topovi. Tu gre za mnogo več, gre dobesedno za življenja, ko tudi maslo ne bo pomagalo, potem ko se bo zdravstveni sistem zrušil.

Če je v koalicijskih strankah prisotne še kaj modrosti in moralnega čuta, bi morale nemudoma zapustiti to »ladjo norcev«. Dvomim, da bodo znanci in sorodniki kadar koli oprostili tem koalicijskim politikom, ki so tako debelo nategnili svoje volilce, kot ni tega storil še nihče v zgodovini. Vendar še mnogo večji greh kot priznanje te napake in izdaje bi bilo še nadaljnje sodelovanje v tej vladi, ki nas vodi v »Noro kraljestvo«.

Gorazd Cuznar, Črnomelj