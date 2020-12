Formula je zelo preprosta, razumeli jo bodo predvsem vsi, ki spremljajo kolektivne športe, posebno nogomet. Namreč: kadar moštvu nikakor ne gre, zamenjajo trenerja. Pa je (vsaj na kratek rok) moštvo uspešnejše.

Tako je tudi zdaj pri covidu. Kaj pa so državljani drugega kot veliko ali številnejše moštvo? In potrebno je samo nekaj (brez raznoraznih sledilnikov, zategovanja ukrepov, večjih kazni, ostrejše kontrole, več inšpektorjev…): zamenjati »trenerja«. Vlada RS, predvsem njen predsednik, naj se zdaj izkaže, kako rad ima Slovenijo – in se preprosto umakne, da bo Slovenija lahko dobila novega »trenerja«. In zagotavljam vam: takoj bo bolje, takoj bodo številke padle in takoj bomo lažje zadihali.

V nasprotnem primeru bo dokazal, da se mu za Slovenijo »fučka«. Da mu »dol visi« in da mu je samo do položaja na oblasti. Kajti oblast je najmočnejše mamilo. Torej bo dokazal, da je samo en ubogi odvisnež.

Uroš Blatnik univ. dipl. psih., Ljubljana