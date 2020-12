V torek je 22-letni Timi Max Elšnik podaljšal pogodbo z Olimpijo do leta 2023, danes mu je predsednik Milan Mandarić namenil še kapetanski trak in s tem nakazal, na kom bo klub gradil prihodnost. Olimpijo bo tako na jutrišnji veliki derbi z Mariborom na igrišče pripeljal rojeni Štajerec iz Zlatoličja. »Ko sem izvedel za novico, sem najprej poklical kapetana Samardžića in se z njim pogovoril. Ker je velik profesionalec, z njegove strani ne bo nobenih težav. Še naprej bo eden ključnih mož v slačilnici in vodij. Že doslej je bil moj mentor, ki mi je veliko pomagal po prihodu v Olimpijo,« je pojasnil Timi Maxi Elšnik.

Za Olimpijo je tekma izjemno pomembna, saj za Mariborom zaostaja štiri točke, zato potrebuje zmago, da bi znova ujela stik z vrhom. Olimpija gre v derbi brez kaznovanega dosedanjega kapetana Samardžića, kdo ga bo zamenjal v obrambi, še ni znano. Prva kandidata sta štopetrski par sta Milović in Perković, morda Korun, ki je po bolezni s treningi začel v ponedeljek. »Smo na pravi poti. Po dveh odličnih tekmah so se nam načrti malo podrli v Domžalah, zato smo vsi še bolj motivirani, da dokažemo, da je bilo to le slab dan. Vstop v tekmo je splet okoliščin, ki se zgodijo enkrat na sto let. Proti Mariboru bomo goreli od želje, da pokažemo, da sta naša prava podoba tekmi z Muro in Aluminijem,« je samozavesten trener Olimpije Dino Skender, ki je v Domžalah povsem zgrešil s taktično postavitvijo. V liniji s tremi branilci je bil 19-letni levi bočni branilec Pavlović prvič v osrčju obrambe, vezist Elšnik pa na levem boku, kar je botrovalo hitrima gola gostiteljev.

Zaradi velikega rivalstva je izmen prestiž, da je fant s Štajerske kapetan moštva iz zelene prestolnice. »To je zame velika čast. Za fanta iz okolice Maribora je vedno poseben občutek igrati proti vijoličastim. Če bom ekipo popeljal do zmage, bo to zame poseben trenutek. Pred znanci, prijatelji in družino si želim uspeha Olimpije, da bom glavni v pogovorih z njimi, sicer me bodo oni zbadali. Vsi v slačilnici smo osredotočeni na zmago. Nihče ne razmišlja o kakšnem drugačnem scenariju. Slavil bo tisti, ki bo imele večje srce in željo,« je razkril defenzivni vezist Elšnik, ki na hrbtu nosi sveto številko deset.

Vukušić morda na klopi

Skender ima z Mariborom pozitiven izkupiček zmage v Stožicah (1:0, strelec Vukušić) in remija v Ljudskem vrtu (1:1, strelec Ivanović), torej ima recept za večnega tekmeca iz Ljudskega vrta. »Maribor zelo spoštujemo, a nikogar se ne bojimo. Maribor ima sestavljeno ekipo, ki jo je le nadgradil s štirimi, petimi kakovostnimi igralci. Pričakujem, da bo v obrambi zaigral s štirimi nogometaši, pripravljeni smo tudi na sistem s petimi. S tem se ne obremenjujemo, ampak je veliko bolj pomembno, da se mi pripravimo in realiziramo dogovor na igrišču,« je pojasnil Skender.

V ponedeljek se je treningom po mesecu in pol, ko je bil bolan in poškodovan, znova priključil napadalec Vukušić. »Če bo motiviran in pripravljen, bo na klopi. Najbolj srečen bom, če bo vstopil v igro in znova odločil derbi,« je pojasnil Skender, ki je ob vsakem porazu tarča kritik. »Glede na to, kje smo bili na začetku sezone, vidim, kako zelo se vzpenja krivulja Olimpije. Smo edina ekipa v ligi, ki je zamenjala celotno zasedbo v obdobju, ko sploh ni bilo priprav, ampak se je prvenstvo le nadaljevalo. Do konca jeseni bomo skušali osvojiti čim več točk in ostati pri vrhu lestvice. Ko bomo dokončali selekcijo ekipe in opravili priprave, se bomo pokazali v pravi podobi in dokazali, da odlično opravljamo svoje delo,« je pogled v prihodnost usmeril Skender.

O odpovedi tekme danes ni bilo govora. Igrišče v Stožicah je ogrevano že teden dni. Danes so so travo greli tudi s posebnimi napravami, ki so sicer namenjene obnovi in rasti trave, vendar jih je premalo, da bi jih razporedili po vsej zelenici.