Kot je pojasnil namestnik predstojnika inštituta Uroš Krapež, je bila okužena žival ves čas zaprta v gospodinjstvu z lastniki in zato ni predstavljala nevarnosti za širjenje okužbe.

»Znano je, da se poleg ljudi s tem virusom lahko okužijo tudi dihurji in njihovi sorodniki minki ter hrčki, redko tudi mačke in psi. Pri domačih živalih, ki se lahko okužijo, bolezen poteka blago, te pa ne predstavljajo nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi,« je dejal Krapež.

Okužba z živali nazaj na človeka je bil po njegovih besedah doslej potrjena le na velikih farmah minkov na Nizozemskem in Danskem, kjer so oskrbovalci bili dnevno v tesnem stiku z velikim številom, tudi več kot tisoč okuženih živali.

Primere novega koronavirusa, povezane s farmami minkov, so doslej potrdili že v več državah. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je novembra poročala o šestih, in sicer Danski, ZDA, Italiji, Nizozemski, Španiji in Švedski.

Na Danskem so zaradi mutacije koronavirusa odredili zakol vseh več kot 15 milijonov minkov v državi, da bi s tem zajezili širjenje okužb. O podobnem ukrepu so razmišljali na Irskem, prve primere pa so prejšnji teden odkrili tudi na Poljskem.

Strokovnjaki WHO so sicer pred časom sporočili, da za zdaj ni dokazov, da mutacija novega koronavirusa, povezana z minki, predstavlja večjo nevarnosti za ljudi.