Hitra cesta Nova Gorica-Razdrto pri uvozu Vipava v smeri Razdrtega je zaprta zaradi zdrsa več tovornih vozil, prav tako je zaprta primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas.

S snegom na primorski avtocesti se sicer že aktivno spopadajo tudi Darsove plužne enote. Dodatne težave povzroča burja v Vipavski dolini, zaradi česar na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Policija poziva k previdnosti in udeležbi v prometu izključno z zimsko opremo. »Povsod so zimske razmere. Nenujne opravke odložite in spremljajte prometne informacije,« so pozvali na Policijski upravi Kranj

Poleg gorenjske avtoceste med priključkoma Radovljica in Lesce v smeri Karavank je trenutno na Gorenjskem zaprta tudi regionalna cesta Lancovo-Radovljica, in sicer zaradi zdrsa tovornega vozila. Promet je prav tako zaradi zdrsa vozil oviran na cesti Dobro Polje-Posavec.

Ponoči se bo sneženje še okrepilo

Kot piše na spletni strani agencije za okolje (Arso), se bo sneženje ponoči v notranjosti še nekoliko okrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v večjem delu države že ponehale.

Na Gorenjskem je po nižinah danes že zapadlo okoli 10 centimetrov snega. Zaradi snega je tudi cesta čez prelaz Vršič, ki je ob zahtevnih snežnih razmerah običajno zaprta, trenutno prevozna le za osebna vozila z verigami, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji bo do četrtka zjutraj lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega. Burja bo gradila snežne zamete, piše na spletni strani Arsa. Danes in v noči na četrtek bo ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen tudi pojav poledice in žleda.