V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so danes znova opozorili, da so sindikati tudi pri sedmem protikoronskem zakonu (PKP7) izključeni iz priprave nabora ukrepov. Zato bodo, kot napovedujejo, začeli s pripravami na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko. Zaradi »neenakopravnega obravnavanja socialnih partnerjev ter namerne kršitve pravil o delovanju Ekonomsko socialnega sveta (ESS)«, nameravajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Ob tem so ministrstvo za delo pozvali, da se nemudoma opredeli do predlogov delodajalcev za zamrznitve minimalne plače in stopi v bran zaposlenim.

»Vsi dosedanji protikoronski zakoni so na prvo mesto postavljali gospodarstvo. Čas bi bil, da se na prvo mesto postavi delavke in delavce in da se ne predlaga ukrepov, ki pomenijo poslabšanje njihovega ekonomskega in socialnega položaja, ustvarjajo neenakost ali celo posegajo v sistemsko zakonodajo,« je v javnem pismu zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Sindikati še posebej kritični do ministra za delo

V ZSSS so še zlasti kritični do ministrstva za delo. Čeprav bi morala biti po njihovi oceni primarna dejavnost ministrstva zaščita pravic delavcev, skrb za njihov ekonomski in socialni položaj ter skrb za socialni dialog, pa jih je, kot pravijo, prav to ministrstvo izključilo ne samo iz procesa oblikovanja in sprejemanja protikoronskih zakonov kakor tudi iz socialnega dialoga. Spomnili so, da je minister za delo Janez Cigler Kralj na kar dveh sejah ESS izrecno nasprotoval predlogu sindikatov za ustanovitev pogajalske skupine socialnih partnerjev za pripravo sedmega protikoronskega zakona. Pravila o delovanju ESS, zadnji sklepi o njihovem spoštovanju in uveljavljeni standardi socialnega dialoga so po prepričanju ZSSS očitno zgolj »mrtva točka na papirju«.

V ZSSS se zavedajo, da je epidemija covida-19 zelo prizadela gospodarstvo, a opozarjajo, da je hudo prizadela tudi delavce in njihove družine. »Njihovega glasu na ministrstvu za delo nočejo slišati, drugače si izključevanja sindikatov ni mogoče predstavljati,« je poudarila Jerkičeva. Ministru očitajo tudi, da se ni postavil v bran delavcev pri nameri o zamrznitvi minimalne plače oziroma da se ministrstvo o tem sploh ni izreklo.

Medtem ko bi se morala minimalna plača v skladu z leta 2018 sprejetim zakonom prihodnje leto dvigniti za 20 odstotkov nad minimalne življenjske stroške, pa vlada glede na osnutek sedmega protikoronskega zakona tehta med dvema možnostima zamrznitve minimalne plače. Prva možnost predvideva zamrznitev minimalne plače vse do konca prihodnjega leta, nato pa dvig z letom 2022, druga pa zamrznitev do konca marca prihodnje leto, nato zvišanje s 1. aprilom, pri čemer bi jo do konca septembra v višini razlike med obstoječo minimalno in zvišano plačo subvencionirala država.