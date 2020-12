Nedeljski dnevnik: Teniška prvakinja, ki so jo ustavili z atentatom

»Ko je bila stara osem let, je Monika Seleš iz Novega Sada v Jugoslaviji obiskala Monte Carlo. Vrgla je kovanec v igralni avtomat, potegnila ročko in zaprla oči. Tri limone. Kovanci iz avtomata so jo dobesedno zasuli. Ampak v nasprotju s srečnimi dobitniki okoli sebe sama nepričakovanega dobitka ni izkoristila za to, da bi nadaljevala igro. Denar je pospravila v žep. Neobičajno samoobvladovanje za otroka. A ne tudi za Moniko,« so v ameriški športni reviji Sports Illustrated pred 32 leti hvalili Moniko Seleš, takrat 14-letno dekle, visoko 1,65 metra in težko 45 kilogramov, »znano po svojem stokanju na igrišču ter nizkih močnih udarcih z loparjem, ki ga drži z obema rokama«. Monika Seleš, znana tudi kot Monika Szeles, kakor so ji rekli njeni sonarodnjaki na Madžarskem, in Monika Seles, kakor so jo poimenovali Američani, ko se je pri 12 letih iz Jugoslavije preselila na Florido, je bila pri 14 letih vzpenjajoča se zvezda. Takšna, ki bi lahko svetila leta in leta, če je ne bi ustavil nemški psihopat, ki ji je na teniškem turnirju v Hamburgu v hrbet zaril nož.