Nedeljski dnevnik: Partnerski in družinski terapevt Izidor Gašperlin: Da je ljubezen čustvo, je utvara

Do določene mere kontroverzna, a povsem jasna, iskrena in neposredna, vodi v globok razmislek, nastavlja ogledalo, ponudi pot naprej, če jo izbereš, sam ali v dvoje. Knjiga Solo v dvoje partnerskega in družinskega terapevta Izidorja Gašperlina je po Čutim, torej sem njegova druga knjiga, ki pa ne ponuja novodobnih nasvetov, kako ostati bolj in bolj zaljubljen. Nobenega renesančno-romantičnega odgovora niti zgodbe ni v knjigi, je le kup mitov, iluzij in utvar o ljubezni in partnerskem odnosu, ki jih Gašperlin razbije s štirih zornih kotov, iz svojega izkustvenega, strokovnega, terapevtskega in iz izkustev drugih, dokler ne ostane na koncu ena sama prazna planjava, na kateri sta le posameznika s svojimi potrebami, željami in čustvi.