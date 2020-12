Poslanci LMŠ, SD, SAB in Levice s sklicem seje zahtevajo, da vlada nemudoma izpolni vse zakonske obveznosti, ki jih ima do STA, in da poskrbi za primerno financiranje ter nemudoma ustavi pritiske na STA. Zahtevajo pa tudi, da se vlada vzdrži javnega blatenja agencije za dnevno politične potrebe, je v izjavi za javnost naštela poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik.

Poslanci so ponovno poudarili pomen medijev. »Kar imamo v STA – neodvisni medij, ki nastopa v javnem interesu – je nekaj, kar se je gradilo 30 let. 30 let znanja in vlaganja v to institucijo je bilo prekinjenih z enim samim sklepom vlade,« je izpostavila vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. Dodala je, da so mediji še posebej pomembni v času nezanesljivih informacij.

Kritični pa so tudi do ravnanja koalicijskih partnerjev. »Pomenljivo je, da sta SMC in DeSUS šele po sprejetju tega sklepa začela protestirati,« je izpostavil koordinator Levice Luka Mesec. To po njegovih besedah pomeni, da gradiva njihovi ministri niso prebrali. »Mislim, da neodzivnost ministrov in pristop do njihovega dela pove tudi veliko o tem, zakaj je vlada zavozila epidemijo,« je sklenil.

Poslanec SD Matjaž Nemec pa je SMC in DeSUS ter NSi pozval, naj postavijo svoje vrednote in vrednote državljanov pred težnje posamezne stranke, da si podredi vse družbene podsisteme. Tudi Divjak Mirnikova pričakuje, da bodo njihovi poslanci na odboru glasovali skladno s tem, kar so povedali v torek.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je v informacijo za vlado zapisal, da so za namen sklenitve pogodbe o opravljanju javne službe v letu 2021 direktorja STA Bojana Veselinoviča pozvali k predložitvi dokumentov, iz katerih bi lahko razbrali finančno poslovanje STA. Trdijo, da jim Veselinovič tega ni poslal, zato Ukom ne more nadaljevati z izplačevanjem zahtevkov za plačilo nadomestila za opravljanje javne službe. Vodstvo STA je Ukomove navedbe zavrnilo.