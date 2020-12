Z zaposlenimi, s katerimi je skozi desetletja ustvarila prepoznavne blagovne znamke, ki so danes uveljavljene na več kot 30 evropskih in drugih tržiščih, tako na mejnikih zgodovine praznuje obletnico, s katero se lahko pohvalijo le redka slovenska podjetja.

Uspehi in nenehna rast

JUB sodi med najbolj internacionalizirana slovenska podjetja in je eden vodilnih proizvajalcev barv in ometov v jugovzhodni Evropi. V zadnjih nekaj desetletjih beleži nenehno rast, uspehe pa gre pripisati pravim razvojnim odločitvam, širitvi proizvodnje in obsežnim izvoznim aktivnostim na mednarodnih tržiščih, kjer ustvari več kot 70 odstotkov letnih prihodkov. Primarna naloga, ki ji sledijo v podjetju, je prepoznavanje potreb kupcev, da bi jim lahko zagotavljali kar najboljšo uporabniško izkušnjo pri ustvarjanju barvitih, varnih, zdravih in sodobnih energijsko varčnih bivanjskih prostorov.

Na trgu se ponašajo z lastnimi močnimi blagovnimi znamkami, nosilkami številnih priznanj in certifikatov kakovosti, ki ustrezajo vsem evropskim standardom in tehničnim zahtevam, saj s svojimi odličnimi lastnostmi zagotavljajo manjšo obremenitev za okolje in pripomorejo k racionalni rabi energije v objektih. Z njimi so njihovi izdelki vpeti ne le v zelena javna naročila, pač pa tudi v trajnostno gradnjo novih in sanacijo energijsko potratnih bivalnih, javnih in poslovnih objektov doma in na tujem.