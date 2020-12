Rezultat Marlesovih vlaganj v razvoj je koncept Zero Energy Home, s katerim so se odzvali na trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov. Vse Marlesove hiše, zgrajene po tem konceptu, imajo poleg prisilnega prezračevanja z rekuperacijo vgrajeno predpripravo za morebitno poznejšo namestitev sončne elektrarne ter polnilnice za električni avtomobil. Tako je vsaka Marlesova hiša pripravljena, da postane aktivna, s tem pa energetsko neodvisna in samozadostna. Lahko pa kupcem v sodelovanju s partnerji zagotovijo, da bo njihova hiša že danes imela lastno sončno elektrarno in polnilno postajo za električni avtomobil.

Tehnološko dovršena montažna hiša »Če smo še pred desetletjem razvijali enostavne sisteme gradnje ter dajali poudarek gradnji z naravnimi in okolju prijaznimi materiali, je trend danes povsem drugačen,« pravijo v Marlesu. »Zgolj« energetsko učinkovite sisteme so zamenjali sistemi visokoučinkovitih nizkoenergijskih hiš, pasivni sistemi in aktivne hiše. Tehnološko dovršena montažna hiša je tako narejena iz superizolacijskih materialov, za delovanje uporablja obnovljive vire energije in ima vgrajen vrhunski prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki lahko vrača do 93 odstotkov energije in poskrbi, da je v dveh urah zrak v hiši v celoti zamenjan. Vse te napredne rešitve med drugim omogočajo popolno neodvisnost objekta od virov energije. Tako se s pomočjo sončnih zbiralnikov proizvaja električna energija, ki jo objekt koristi za svoje delovanje, presežki pa se shranjujejo v hranilnikih energije, prek katerih se polni električne avtomobile, najbolj napredne naprave pa ob viških in mankih omogočajo samostojni dvosmerni promet te energije z okolico.

DOM24h – pogled v prihodnost V takšen tehnološko napreden objekt, ki deluje po konceptu neto ničenergijske stavbe, so vgrajeni inteligentni gospodinjskih aparati ter druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov. Takšen objekt uporabniki nadzirajo in upravljajo prek za to posebej razvitih in naprednih multimedijskih aplikacij. V Marlesu so se razvoja takšnega objekta prihodnosti lotili skupaj z 12 slovenskimi partnerji v sklopu enega najbolj prebojnih slovenskih razvojnih projektov, vrednim več kot 15 milijonov evrov. Vzorčni objekt DOM24h, ki ga bodo zgradili na sedežu podjetja Marles, je v zaključni fazi projektiranja, gradbena dela pa so se že začela sredi meseca oktobra.