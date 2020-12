Mariborski policisti so v ponedeljek po odredbi tamkajšnjega okrožnega sodišča zaradi suma vloma v osebni avtomobil sredi septembra opravili hišno preiskavo pri osumljencu z območja Maribora. Njihovi sumi so se potrdili, zato bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Ob tem so pri njem našli tudi kokain.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so med hišno preiskavo stanovanja policisti zasegli nekaj stvari, ki izvirajo iz omenjenega vloma, in sicer črno moško usnjeno torbico ter ukraden denar.

Hkrati so pri preiskavi našli in zasegli še enajst zavitkov aluminijaste folije z belim prahom, za katerega sumijo, da je kokain, ob tem pa še digitalno tehtnico, na kateri je prav tako bil bel prah.

Policisti so oboje poslali v analizo. Če se bo izkazalo, da gre dejansko za prepovedano drogo, bodo osumljenca ovadili še zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.