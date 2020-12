Da se ne bi ponovilo soliranje, je dobil nasvet, naj v svoje vrste pod pretvezo koronavirusa povabi »njihovega« človeka Jelka Kacina, ki je v devetdesetih letih nakupoval orožje v Izraelu skupaj s poglavarjem danes ene od najbolj bogatih slovenskih družin (deveti so na letošnji Managerjevi lestvici najbolj premožnih) Dušanom Šešokom, takrat v vlogi ministra za gospodarstvo in lastninjenca Iskre. Samo medklic: tudi verjetno najbolj sposoben slovenski poslovnež Peter Rigl je poskusil trgovati z orožjem brez vednosti Judov. Polno ladjo orožja so mu zaplenili sredi Sredozemlja, potem pa je do konca vestno služil skrivnostnim šefom iz Amerike.

Janez Janša je pravzaprav dobil zeleno luč, da bo povabljen v Izrael (čeprav je neki dežurni kolumnist medijev SDS nedavno zanikal celo holokavst, tako kot ga je pred leti nekdanji državni sekretar pri Janezu Janši ekonomist Bernard Brščič), po obisku ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea na Bledu (ne gre pozabiti, da je Donald Trump s premikom ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem jasno pokazal, na čigavi strani je), kjer mu je bilo zagotovljeno, da bo Slovenija namenila tri četrtine milijarde evrov nakupovanju orožja. Dogodek na Bledu si je v maniri popolnega nepoznavanja diplomacije krasno razložil zunanji minister dr. Anže Logar in postal razlagalec nove slovenske transatlantske politike v slogu kapitana Titanika. Nepotopljivo ladjo je igraje razsula ledena gora, v katero se sedaj Logar zaganja s plastičnim čolničkom na vesla.

Jelko Kacin je bil v začetku marca 1993 (torej pred poskusom prvega državnega udara, ki se je zgodil v Depali vasi) na tajnem obisku pri izraelskih prodajalcih orožja in vojaške opreme, zato se je leto kasneje, ko je po Janezu Janši postal obrambni minister z vsemi pooblastili, zlahka dogovoril za nakupovanje. Tako se je tudi sam (kot pred njim Janša) lotil trgovine z orožjem, v soglasju z dr. Janezom Drnovškom (ki mu je bilo žal Janeza Janše kot ministra) pa dosegel »pozabo« Depale vasi in v okviru LDS tudi zavrnitev poročila parlamentarne preiskovalne komisije o trgovini z orožjem. Tako so vse trgovine z orožjem praviloma ostale za vedno prikrite.

In tako je Kacin v okviru davka Obrambni tolar za nabavo orožja zapravil več sto milijonov evrov za nakup starega in neuporabnega orožja iz Izraela, od koder je privlekel tudi havbice, od katerih je že ob preskusu prve prišlo do hude nesreče (mrtev vojak in dva invalida). Izraelcem je zaupal tudi prenovo 30 tankov T 55 za 52 milijonov evrov. Tanki so šli potem na odpad, tankovski bataljon pa v pozabo.

