Evropsko združenje tiskovnih agencij s pozivom vladi, naj preneha izvajati pritisk na STA

Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA) je danes izrazilo podporo neodvisni STA in pozvalo slovensko vlado, naj zagotovi, da se končajo kakršni koli nadaljnji ukrepi proti STA, ki bi spremenili potek dela, ugled in poslovanje agencije. Poudarja, da so množični mediji temelj demokracije, tiskovne agencije pa hrbtenica svobodnih medijev.