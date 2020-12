Na cestah Col-Ajdovščina, Idrija-Godovič in Col-Črni Vrh-Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na cesti Unec-Bloška Polica-Babno Polje ter na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi razmer na hrvaški strani. Na cesti Soteska-Črmošnjice-Črnomelj pa velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Sneženje je zajelo tudi Dolenjsko, kjer se sneg že oprijema cestišč, so sporočili z novomeške policijske uprave. Voznike tovornih vozil so ob tem opozorili, da se morajo ob zimskih razmerah na vseh cestah sami izločati iz prometa, razen na avtocesti, kjer izločanje odreja Dars.

Sneži tudi na Gorenjskem. Kot opozarja Policijska uprava Kranj, obstaja možnost žleda in poledice. Policisti voznike opozarjajo na uporabo zimske opreme in na prilagajanje hitrosti vožnje ter povečanje varnostne razdalje. Kot dodajajo, take razmere niso primerne za vožnjo s kolesi.

Regijski center za obveščanje Koper je medtem zjutraj zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra v Piranu sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. O kakšnih drugih posebnih nevšečnostih na terenu pa zaenkrat iz koprske izpostave ne poročajo.

Sneženje se bo še nekoliko okrepilo

Zaradi snežnih padavin, ponekod vse do nižin, bodo na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši, so opozorili na prometnoinformacijskem centru. Na pot bo treba prej kot običajno, so še spomnili.

Kot piše na spletni strani agencije za okolje (Arso), se bo sneženje ponoči v notranjosti še nekoliko okrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v večjem delu države že ponehale.

Predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji bo do četrtka zjutraj lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega. Burja bo gradila snežne zamete, piše na spletni strani Arsa.

Danes in v noči na četrtek bo ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen tudi pojav poledice in žleda, so opozorili. Kot so povzeli na upravi za zaščito in reševanje, bodo najbolj na udaru Banjška planota, Trnovski gozd, območje okoli Razdrtega, Brkini ter ponekod tudi območje Ilirske Bistrice.

V Vipavski dolini pa promet ovira tudi burja. Na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos ter na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, druga stopnja. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, prva stopnja.