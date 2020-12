Po prvih podatkih je do uhajanja strupenega plina v stanovanju v Krimski ulici prišlo pri nepravilnem izgorevanju v dotrajani plinski peči.

Obvestilo o nezavestnih osebah v enem od stanovanj v Ljubljani so policisti dobili nekaj pred 16. uro. Na kraju so posredovali tudi gasilci ter reševalne ekipe. Zaradi ugotovljene visoke koncentracije ogljikovega monoksida v prostoru so gasilci prostor prezračevali, reševalci pa so nudili pomoč nezavestnim osebam.