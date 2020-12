Ponoči bo oblačno, sneženje v notranjosti se bo še nekoliko okrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v večjem delu Slovenije že ponehale. Na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju od 2 do 5 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno oblačno. Na vzhodu se bodo občasno še pojavljale manjše padavine, rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa od 6 do 9 stopinj Celzija.

Opozorilo: Popoldne in v noči na četrtek bo ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen pojav poledice in žledu. Predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji bo do četrtka zjutraj lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega. Burja bo gradila snežne zamete.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. V soboto bo v vzhodni polovici Slovenije delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, ki se bo proti večeru približalo našim krajem. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi vzhodnih smeri hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Padavine bodo postopno zajele večino sosednjih pokrajin, le na Madžarskem in na vzhodu Hrvaške bo še suho vreme. Ob Jadranu bo deževalo, pihala bo zmerna do močna burja, drugod bo snežilo.

V četrtek bodo padavine ponehale, le v krajih vzhodno od nas bo občasno padal rahel dež, ki bo zmrzoval. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje obremenilen.