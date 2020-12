Observatorij jim je prihranil napor in se je zrušil sam, potem ko sta letos počila dva kabla, ki sta držala platformo oz. anteno nad satelitskim krožnikom. Na srečo med incidentom ni bilo poškodovanih.

Radijski observatorij je bil eden največjih na svetu in je pripomogel k raznim astronomskim odkritjem. Prikazali so ga tudi v filmu Stik z Jody Foster v glavni vlogi kot tudi v filmu GoldenEye, v katerem je Bonda igral Pierce Brosnan.

Direktor laboratorija o možnosti življenja na planetih na univerzi Portoriko v Arecibu Abel Mendez je dejal, da je škoda za astronomijo in ves svet neizmerna, prav tako pa za sam Portoriko.

Radijski teleskop je deloval 57 let vse do letošnjega avgusta, številni znanstveniki pa so si prizadevali, da se ga obnovi in ohrani v uporabi. Leta 1992 so z njim odkrili prvi "eksoplanet", to je planet zunaj našega sončnega sistema, že leta 1981 pa je pomagal ustvariti prvi radarski zemljevid planeta Venera.