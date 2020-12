Če bodo vremenske razmere dovoljevale, bodo nogometaši v prvi slovenski ligi do 20. decembra, ko naj bi odšli na zimski počitek, odigrali še pet krogov. V upanju, da jih ne bodo zamedel sneg, so danes predvidene tri tekme 15. kroga Gorica – Domžale (ob 13. uri), Mura – Bravo (ob 15. uri) in Koper – Aluminij (ob 17.15), jutri pa preostali dve Tabor – Celje (ob 13. uri) in Olimpija – Maribor (ob 16.45).

»Vsaka tekma do konca leta bo za nas tako pomembna, kot da gre za finale pokala,« napoveduje trener zadnjeuvrščene Gorice Gordan Petrić, ki igralce hvali za pristop, a točk ni, ker izkušeni povratniki Cvijanović, Velikonja, Širok… še vedno niso v vrhunski formi. Gorica je po porazu na derbiju začela v Kidričevem v vse večjih težavah, igralci pa so prepričani, da zadnji neuspehi niso realna slika njihove kakovosti. Domžale prihajajo v Novo Gorico nabite s samozavestjo po veličastni zmagi proti Olimpiji, ki jo je z lepimi akcijami za tri gole zrežiral mladi val Arnel Jakupović, Dario Kolobarić in Tamar Svetlin. Če bodo Domžalčani tudi na Primorskem tako motivirani, kot so na lokalnih derbijih Ljubljanske kotline z Olimpijo, se bodo veselili treh točk. Največja težava večine slovenskih ekip (izjema je Maribor) in tudi igralcev je, da niso sposobni kontinuirano ponavljati dobrih predstav in zmagovati v nizu.

Zelo samozavestni v medsebojno tekmo gredo tudi nogometaši Mure in Brava. Oboji so v minulem krogu prišli do zmag v razburljivih zaključkih tekem zaradi vztrajnosti, značaja, strasti in vere v uspeh. Mura, kjer ima trener Ante Šimundža vseskozi težave s poškodbami, bo poskušala doseči tretjo zmago zapored. Zmagoviti gol proti Kopru v 93. minuti tekme je sprostil ekipo in jo še dodatno dvignil za finiš jeseni. »Pričakujem motivirani Bravo. Gre za ekipo, ki ima na tekmah z nami vedno dodaten motiv, kar je za nas privilegij. Tekma bo trda in zahtevna, odločale pa bodo malenkosti. V vsakem primeru se moramo prilagoditi vremenskim razmeram,« meni Ante Šimundža. »Potem ko na kar nekaj tekmah nismo imeli kančka športne sreče, upam, da nam bo naklonjena na naslednjih tekmah. A srečo moraš izzivati. Če bomo popustili v intenzivnosti in zagnanosti, uspeha ne bo,« igralce opozarja trener Brava Dejan Grabić, ki ima težave z neučinkovitostjo, ker v konici napada nima tako kakovostnih igralcev, kot sta bila v lanski sezoni posojena igralca Aljoša Marko in Roko Baturina.

Koper je v Murski Soboti doživel poraz po osmih tekmah, s čimer je spravil v slabo voljo predsednika Anteja Guberca. »Gremo z dvignjeno glavo naprej,« pravi trener Kopra Miran Srebrnič, ki se je proti Muri uštel, ko v prvo enajsterico ni uvrstil prvega zvezdnika kluba Dareta Vršiča in golgeterja Nardina Mulahusejnovića. Če je Koper ranjen, je Aluminij samozavesten, potem ko je zadnje mesto prepustil Gorici, a kakovost igralskega kadra je na strani Primorcev.