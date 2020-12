Madžarski evroposlanec in član stranke Fidesz premierja Orbana, Jozsef Szajer, pred tremi dnevi ni podal razloga za svoj nepričakovani odstop, zdaj pa se je izkazalo, da je to storil potem, ko se je v Bruslju udeležil zabave, s katero so kršili pravila karantene. Vendar to ni edini razlog. Belgijski časnik Le Derniere Heure je namreč poročal, da je šlo za orgije istospolno usmerjenih, ki se jih je udeležilo približno 25 oseb, poleg Szajerja še nekaj diplomatov, policija pa jih je presenetila gole. Nekateri, očitno tudi Szajer, so skušali zbežati, v nahrbtniku madžarskega evroposlanca pa so našli drogo ekstazi.

Tožilstvo je objavilo izjavo, v kateri je zapisalo, da je mimoidoči policiji prijavil, da je videl moškega, ki je bežal po žlebu, ni pa ga mogel identificirati. »Imel je krvave roke. Mogoče je, da se je poškodoval med begom. V njegovem nahrbtniku so našli droge. Pokazati ni mogel nobenega dokumenta, s katerim bi se identificiral. Pospremili so ga do njegovega bivališča, kjer se je z diplomatskim potnim listom identificiral kot S. J. (1961),« kar je leto rojstva Szajerja, ki ga zdaj preiskuje policija. Sam je zanikal, da bi užival mamila, in dejal, da ekstazi ni bil njegov ter da ne ve, kako je končal v nahrbtniku.

Szajer je eden odustanoviteljev Fidesza, ki se kot konservativna stranka zavzema za omejitev pravic istospolno usmerjenih. Szajer je v izjavi zapisal: »Za svoja dejanja nosim osebne in politične posledice… Opravičujem se svoji družini, sodelavcem in podpornikom in jih prosim, naj ob presoji mojih napačnih korakov upoštevajo trideset let vdanega dela (v politiki).« Vprašanje ostaja, kakšne posledice, če sploh, bo imela afera za stranko Fidesz na Madžarskem in za premierja Orbana. agencije