Nogometaši PSG so v soboto v domačem prvenstvu znova zapravili vodstvo in proti Bordeauxu le remizirali (2:2). Francoski prvaki so tako še na tretji tekmi od zadnjih petih ostali brez zmage, zaradi česar se je pred današnjim gostovanjem v ligi prvakov proti Manchester Unitedu pod pritiskom znašel trener Thomas Tuchel. Njegovo moštvo je na štirih dvobojih v elitnem klubskem tekmovanju osvojilo le polovico od 12 možnih točk in se znašlo v nehvaležnem položaju. Ker ima PSG enak izkupiček kot Leipzig, ki je danes proti Istanbulu v izraziti vlogi favorita, bi že neodločen izid na Old Traffordu lahko močno okrnil njegove možnosti za preboj iz skupine H.

Finalista zadnje sezone lige prvakov z optimizmom pričakujejo v vrstah najuspešnejšega angleškega kluba. Današnja zmaga bi bila njihova peta zaporedna, osvojene tri točke pa bi jim že zagotovile osmino finala. Čeprav ima trener Ole Gunnar Solskjaer težave s sestavo ekipe – zaradi poškodb je negotov nastop Anthonyja Martiala, Paula Pogbaja in Davida de Gee – pa bo lahko računal na svojega najboljšega posameznika Bruna Fernandesa.

Zvezdnik s kančkom arogance Odkar je Portugalec januarja za 55 milijonov evrov prestopil iz Sportinga, je postal za Manchester United neprecenljiv. Od svojega debija pred desetimi meseci je bil na 36 tekmah neposredno vpleten pri kar 35 zadetkih rdečih vragov (22 golov in 13 asistenc), z naskokom pa vodi tudi po številu ustvarjenih priložnosti v angleškem prvenstvu. Čeprav je forma napadalnega vezista v zaključku sezone nekoliko padla, pa je v zadnjih dveh tednih s štirimi zadetki na treh tekmah znova na najvišji ravni. »Njegov vpliv je neprecenljiv. Ničesar ga ni strah. Ne skrbi le za dobro voljo med soigralci, na igrišču jim daje tudi navodila. Ko je pod pritiskom, je le še boljši. Tako kot jaz si želi, da ekipa napreduje. Vsi se lahko marsikaj naučimo od njega,« z izbranimi besedami 26-letnega zvezdnika opisuje Ole Gunnar Solskjaer. Čeprav so se po hodnikih Old Trafforda v zadnjih letih sprehodili zvezdniki, kot so Radamel Falcao, Angel di Maria in Alexis Sanchez, je bil Fernandes na Otoku že oklican za najbolj posrečen nakup Manchester Uniteda po odhodu trenerja Alexa Fergusona v pokoj. »Všeč mi je njegova osebnost. V sebi nosi kanček arogance,« nogometaša hvali nekdanji kapetan Uniteda Roy Keane. Čeprav Fernandes danes velja za enega največjih zvezdnikov angleških zelenic, pa so njegovi začetki vse prej kot bleščeči. Kariero je začel leta 2012 v italijanski drugi ligi pri Novari, leto pozneje pa prestopil v Udinese, kjer je na 86 tekmah dosegel deset golov. Zadnjo sezono v Italiji je kot posojeni nogometaš odigral pri Sampdorii, nato pa leta 2017 za 8,5 milijona evrov prestopil k Sportingu. Klub iz Lizbone je tedaj zanj določil odkupno klavzulo v višini 100 milijonov evrov, kar je nogometaš v celoti upravičil, saj je na 137 dvobojih dosegel 63 golov in 37 asistenc.