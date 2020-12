Po knjižnem sejmu tradicionalno nastopi tudi čas za Decembrski sejem ilustracije v Vodnikovi domačiji. V svoji šesti, seveda tokrat spletni različici prinaša nabor ilustracij 35 domačih avtorjev starejše in mlajše generacije. To je priložnost za vse, ki komaj čakajo, da bi jih v dobro voljo spravljal lastni Zvonko Čoh, da bi imeli doma svojega Marjana Mančka ali Ančko Gošnik Godec. Ali pa vam je ljubše, da bi vas v skrivnosti s svojimi ilustracijami popeljali Eva Mlinar ali Tina Dobrajc?

Arjan Pregl prihaja na sejem z najljubšimi ilustracijami iz knjige Hlačke za oblačke, Anka Kočevar z deli, ki so izšla v slikanicah in literarnih revijah Galeb, Ciciban in Cicido. Petru Škerlu se zdi na sejmu pomembno sodelovati, ker je v slovenskem prostoru galerijski prostor za ilustratorje zelo okrnjen, mlajša Tereza Prepadnik se veseli predstavitve ob boku ilustratorjev, katerih delo že od nekdaj spremlja in občuduje.

Pozornost tudi mladim Kot razlaga vodja galerije Vodnikove domačije Maša Žmitek, so ob letošnjem sejmu prvič pripravili javni poziv k sodelovanju, na katerega se je prijavilo 86 ilustratorjev, programski odbor pa jih je izbral 30 in jim dodal še avtorice s prodajne razstave Nepozabne; gre za ilustracije iz nedavno izdane istoimenske knjige o ženskah, ki so premikale meje našega sveta. »Pri izboru sodelujočih avtorjev smo upoštevali zastopanje različnih področij ilustracije in poudarili knjižno ilustracijo in novosti v njej. Ohranjamo tudi prisotnost različnih generacij sodelujočih ilustratorjev in smo pozorni na predstavljanje mladih perspektivnih ustvarjalcev,« pojasnjuje. Gre za dogodek, ki je veliko naredil za promocijo medija ilustracije, poudarja tudi vodja Vodnikove domačije Tina Popovič. »Enkrat na leto združi ustvarjalce in kupce, tovrstno odprtje prodajne poti pa je tudi podpora ustvarjalcem, saj se obenem vzpostavi družabna platforma za spoznavanje samih ilustratorjev. Sejem vsako leto poveže najboljše ustvarjalce vseh generacij, kar je eden od njegovih ključnih stebrov.« Nenazadnje v Vodnikovi domačiji tokrat izpolnjujejo tudi dolgoročni cilj – vzpostavljajo Center za ilustracijo, ki bo ob podpori novoustanovljenega strokovnega sveta prvič celostno povezal področje ilustracije pri nas ter sistematično predstavljal in promoviral ključne ustvarjalce.

Mogoč tudi osebni prevzem Letos bo sejemsko vzdušje žal nadomestila spletna trgovina, od jutri dosegljiva na www.sejemilustracije.si. Vse do 29. decembra bo ponujala tako printe kot originale; cena za prve se bo začela pri 10 evrih, izvirniki bodo stali od 100 do 500 evrov. Nakup bo mogoč prek spleta oziroma ob vnaprejšnjem dogovoru v živo, v Vodnikovi domačiji pa obljubljajo, da bodo ilustracije redno in hitro pošiljali po pošti. Tisti, ki se otepajo decembrskih poštnih dostav, bodo dela med torkom in petkom od poldneva do 18. ure in konec tedna med 10. in 14. uro v domačiji lahko prevzeli tudi osebno.