Tri stvari so neizbežne v življenju Slovenk in Slovencev: smrt, davki in praznični koledar Damjana Murka. Štajerski slavček, ki se letos za praznike v obliki koledarja razdaja že devetič, je morda v vmesnem času pridobil nekaj let, pa tudi izkušenj, vendar kot negovan moški ni izgubil šarma, ki usodno zaznamuje ta kultni izdelek slovenske estrade. Kot se za mojstra trženja spodobi, je za svoje sledilke in sledilce pripravil tudi nagradno igro, s pomočjo katere se do koledarja in »vročega Damčija« lahko dokopljemo brezplačno. A ko smo že ravno pri neizbežnih stvareh: če dovolj dolgo čakate, vam bo koledar zagotovo podaril kakšen šaljivec iz službe.