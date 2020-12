Po navedbah prič je brez vidnih znakov zaviranja in hupanja pridirjal na nakupovalno ulico. »Slišali so se kriki in jok. Tiste, ki jih je zadel, je odbilo v zrak,« so opisovali trenutke panike in kaosa. »Prizori so grozljivi. Na tleh je ležal čevelj, deklica, ki ji je pripadal, pa je bila mrtva,« je o pretresljivem prizoru po obisku kraja dogodka povedal župan Wolfram Leibe. Ulica je bila po njegovem videti kot vojno območje. Enainpetdesetletni voznik se je aretaciji upiral, njegovo vozilo so zaplenili. Kakšen motiv naj bi imel za skoraj gotovo namerno dejanje, še ni znano, je pa državni tožilec namignil, da bi moški lahko bil duševni bolnik.

Poudaril je, da trenutno nič ne kaže na teroristično, politično ali versko ozadje dogodka. Na tem območju vsako leto poteka božični sejem, ki pa je bil letos zaradi ukrepov v povezavi z novim koronavirusom odpovedan. Nemci se ob tem še kako dobro spominjajo decembra 2016, ko je Tunizijec v terorističnem napadu v Berlinu s tovornjakom zapeljal med stojnice in pri tem ubil dvanajst ljudi.