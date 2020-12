Petindvajsetletni Cho Joo Bin bo goden za upokojitev, ko ga bodo čez 40 let izpustili iz zapora. Visoko kazen mu je južnokorejsko sodišče naložilo zaradi distribucije nezakonitega materiala, spolne zlorabe, posilstva, prisile in vodenja skupine kriminalcev. Ti so 74 deklet, od tega 16 mladoletnih, izsiljevali za spolno eksplicitne fotografije in posnetke, za ogled zanje prek aplikacije Telegram pa nato računali mastne vsote. Klepetalnice je uporabljalo najmanj deset tisoč oseb, nekatere so za dostop do njih plačevale celo po več kot tisoč evrov. Marca letos so aretirali 124 osumljencev, med njimi tudi 25-letnika. »Opravičujem se vsem, ki sem jih prizadel. Hvala, da ste ustavili hudiča, ki sam tega ne bi zmogel. Seks sem uporabljal kot orožje. Prevzemam vso odgovornost,« se je takrat pokesal. Tožilstvo je sicer za zločin brez primere zahtevalo dosmrtno kazen, a se je na koncu zadovoljilo s 40 leti zapora in dodatnimi 30 leti nošenja elektronske zapestnice za kolovodjo zlorab.

Rane so večne »Rada bi pozabila na vse gorje, a bom morala s to zlorabo živeti do konca življenja,« je v izjavi zapisala ena od žrtev, druga pa: »Teroriziral nas je in nas imel za sužnje. Mislim, da zanj sploh nismo bile ljudje.« Dekleta se še vedno dnevno ukvarjajo z brisanjem posnetkov s spleta, ki vsebujejo tudi njihove osebne podatke. »Brazgotine se tako nikoli ne zacelijo, rane so večne,« pa je o bolečini spregovorila tretja žrtev. Cho je bil na spletu poznan pod imenom Guru, nadzoroval je najmanj osem skupin z več tisoč člani. V stik z dekleti je stopil prek lažnih oglasov za iskanje manekenk, tako je dobil njihove osebne podatke in fotografije. Sčasoma jih je prosil za malo bolj seksi, spolno eksplicitne slike, s katerimi jih je nato izsiljeval. Če ne bi sodelovale v njegovih skupinah, bi fotografije s podatki vred objavil na spletu. V vsaki klepetalnici je sodelovalo do pet »suženj«, ki so izvajale različne zahteve naročnikov – ena je denimo gola lajala v kamero. Ukazi so bili sicer veliko hujši kot to. Uporabniki so plačevali za dostop do skupin, nekateri tudi po tisoč evrov, in sicer z bitcoini, ker je nezakonito početje tako težje izslediti.

Strožje kazni Južnokorejska sodišča so bila po navedbah aktivistov v preteklosti mila do storilcev digitalnih spolnih kaznivih dejanj, zato upajo, da je ta razsodba nakazala pot strožjih kazni v prihodnosti. »To je začetek konca spolnega izkoriščanja v spletnih klepetalnicah,« so prepričani v eni od nevladnih organizacij. Južnokorejke zadnja leta tudi z množičnimi protesti opozarjajo na različne napade nase – leta 2018 je završalo zaradi na spletu objavljenih posnetkov skritih kamer z javnih stranišč, lani so tam zakrožili posnetki deklet, ki so jih med spolnimi odnosi skrivoma snemali, med nepridipravi so bili tudi zvezdniki tako imenovanega korejskega K-popa.