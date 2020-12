Goljufali delavce, upnike, banke …

V Posavju in Beli krajini je nekaj gradbenikov in slaščičarjev sistematično goljufalo državo, upnike, banke in tuje delavce med svojimi zaposlenimi. Slednjim so sicer pomagali, da so v Slovenijo pripeljali svoje družine, vendar na nezakonit način in predvsem zaradi lastnega dobička.