V šesti protikoronski paket (PKP-6), obravnavan na seji DZ 25. 11. 2020, je namreč vlada podtaknila sporno določbo, ki visokošolskim zavodom omogoča podaljšanje akreditacije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev. Po opozorilih opozicije je ta pisana na kožo Novi univerzi iz Nove Gorice, ki jo vodita politično profilirana Matej Avbelj in Peter Jambrek, znani ideolog stranke SDS. Kljub ostremu nasprotovanju opozicije in dokazovanju, da ta določba nima nobene zveze s paketom PKP-6, pa je koalicija s pomočjo poslancev SMC in DeSUS to določbo, ki kaže tudi znake korupcije v letni višini okoli 2 milijona evrov, vseeno potrdila.

Še večjo sramoto so si poslanci SMC in DeSUS nakopali z glasovanjem na seji DZ 27. 11. 2020, ko je koalicija z 51 glasovi proti 33 preprečila izvedbo vseljudskega referenduma o 780-milijonski nabavi orožja ter s tem povozila več kot 28.000 podpisov, ki so zahtevali razpis tega referenduma. Spet z odločilno pomočjo poslancev SMC in DeSUS. Sramota – in ob tem se upravičeno sprašujemo, ali so ti poslanci sploh primerni in vredni zaupanja za vstop v koalicijo KUL ter morebitno oblikovanje nove vlade RS. Na ta odgovor bomo očitno dolgo čakali, če ga bomo sploh kdaj dočakali.

Andrej Šušterič, Proseniško