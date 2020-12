Kot sem že tedaj zapisal, naša oblast tega ni sposobna razumeti, dokler ji tega ne predstavijo zastopniki tujih dobaviteljev, ki bi nam to prodali. Kot so bile videti vse večje investicije države v preteklosti. Ko te ima edini urad države, ki sploh odgovarja na dopise, torej urad predsednika države, vrh glave, je to dober znak, da se bo v naslednjih letih kaj, kar drugi že zdaj rešujejo, zgodilo tudi tukaj.

Živim v okolju, ki ne da ne razume bozonskih delcev in ultradolgega elektromagnetnega valovanja, ne razume tega, zakaj imamo v stranišču/kopalnici ventilator, v kuhinji napo, v sobah s starejšimi ali javnih prostorih pa nič od tega. In potem se okužbe širijo. Nobelova nagrada bi lahko šla tistemu, ki bi iz korone ali gripe naredil virus, ki smrdi, da bi ljudje na oblasti lažje razumeli, zakaj jih je treba iz zraka odstraniti.

Če bodo prostore prezračevali Nemci, bo to sprejela tudi naša vlada, pa ne zato, ker to nam koristi, temveč ker to delajo Nemci. Ne bo pa sprejela tega, kar pišem sam že devet mesecev.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap